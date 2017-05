FOTO: Obchodní akademii provoněly francouzské laskominy

Ústí nad Labem - Pátý ročník Dne francouzské gastronomie uspořádala ústecká Obchodní akademie.

"Samozřejmě, že hlavní náplní soutěže je jídlo, ale pozor. Začíná se kvízem, následuje jazykový hlavolam a představení soutěžících. Průvodní slovo, postup při přípravě i vyhodnocení pouze francouzsky," prozradila organizátorka akce Ivana Novotná Kosová.

VYHRÁL ONDRA S ČOKOLÁDOVÝM DORTEM

Zúčastnilo se třicet odvážných. Do soutěže bylo přihlášeno sedmnáct originálních receptur s ochutnávkou, každý účastník však nabídl něco ze své kuchyně. Stoly byly plné laskomin s vlaječkou, nechyběla levandule i český překlad receptů.

Hlavní gastronomickou silou bojující o titul nejlepšího kuchaře byli studenti tří škol, jako hosté a jazykoví experti vystupovali Sabine Grégory (učitelka) a Frederic Soukams (lektor FJ). Soutěžící po ochutnávce přidělovali body soupeřům, odborná porota vyhlásila vítěze. Pro letošní rok je to student prvního ročníku Ondra Čermák z Lovosic, který nabídl čokoládový dort.

To by měl viděl Zdeněk Pohlreich. Studenti vysvětlovali historii svého receptu, upozorňovali na záludnosti při přípravě těsta, někteří přiznali i nápovědu rodičů. Tarte au citron, Tarte flambée, Créme brůlée, La Tarte Tatin, Mini - madeleines, Tabouleh, Les crépes, Far breton, Quiche lorraine, Ratatouille, Gáteau au chocolat atd. Před ochutnávkou dokonce došlo k praktické ukázce a kdo chtěl vyzkoušel si na místě svou šikovnost.

Samozřejmě, že kolem upravených stolů převažovaly ženy a dívky, ale pověstnou kuchařskou fantazii nabízelo hned pět mladých mužů. Na třetím místě se umístil domácí borec Roman Martynov, který vsadil na francouzské salátové zálivky.

Jeho zelený salát byl hned pryč i s recepturou. Stříbrnou pozici pro ženy přeci jen uhájily dvě krasavice z Teplic. Pavla Najmanová a Julča Glughová zaujaly čokoládovou kreací s jahodami a banánem.