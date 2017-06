FOTO: Parkoviště postavili načerno. Zruší ho?

Ústí nad Labem - Na Severní Terase je nedostatek parkovacích míst. Problém se teď možná zvětší. Úředníci udělali chybu a hrozí, že zmizí stání pro 96 aut.

Parkoviště v ulici Stavbařů přímo naproti úřadu Severní Terasy je černou stavbou. Kvůli chybám úředníků ústeckého magistrátu přišlo o stavební povolení. Rozhodl o tom krajský úřad, jehož stanovisko má Deník k dispozici.

ODSTRANĚNÍ STAVBY?

Parkoviště s 96 místy slouží řidičům od loňského srpna. Obvod ho přebudoval z původního hokejbalového hřiště. Přestavba vyšla na dva miliony korun. Podle krajského úřadu magistrát pochybil, protože stavebnímu řízení nepředcházelo řízení územní. Stavební zákon to ovšem u takových ploch nad 300 metrů čtverečních přímo vyžaduje. Hrozí tak jeho odstranění.

„Odbor dopravy a majetku ještě neobdržel rozhodnutí krajského úřadu v právní moci. Zároveň taktéž nemá k dispozici kompletní spisovou dokumentaci. K rozhodnutí se tedy nebude úřad vyjadřovat," reagovala mluvčí magistrátu Romana Macová.

Na Severní Terase chybí dle odhadu obvodu až dva tisíce parkovacích míst. Naproti úřadu parkuje také Jirka, který chodí na přilehlé hřiště večer kolem sedmé hodiny hrát futsal.

„Jsem rád, že tady můžu zaparkovat. Je to pro mě jistota, že na zaplněné Terase mám vždy kam postavit auto," říká Jirka. Starostka Renata Zrníková (Vaše Ústí) podle svých slov parkoviště zavřít nenechá.

„Jde o špatné rozhodnutí magistrátu, které nám nyní způsobilo mnoho starostí. Občané na to nemohou doplácet. Přestože jsme situaci nezapříčinili, jsme nuceni znovu požádat o dodatečné povolení stavby, obnovit a získat v přerušeném řízení opět všechna stanoviska dotčených orgánů," říká Zrníková.

Stavbu napadl u krajského úřadu spolek Stop tunelům, který magistrát do stavebního řízení nepřizval. „To, že nás magistrát neinformuje o zahajovaných územních a stavebních řízeních, se stává opakovaně. Domnívám se, že stavební úřad prostě nechce, aby mu někdo zvenčí viděl pod prsty," říká člen spolku a ústecký zastupitel David Daduč (PRO!Ústí). Podle jeho názoru by se parkoviště používat nemělo.

PLOCHA PRO ZELEŇ

„Jde v současnosti o černou stavbu. Ostatně, doposud bylo parkoviště užívané na základě rozhodnutí o předčasném užívání stavby, to ale platilo jen do konce května," říká Daduč.

Plochy, na kterých dnes parkoviště stojí, nejsou přímo určené pro nezbytnou dopravní infrastrukturu.

„Jejich funkční využití je plochy občanského vybavení a plochy zeleně na veřejných prostranstvích. Nezbytnou dopravní infrastrukturu ovšem územní plán na takových plochách připouští, neříká ale, co se za nezbytnou dopravní infrastrukturu považuje. Jenže stavba parkoviště k těm plochám přistoupila, jako by šlo o plochy dopravní. To je podle mě přinejmenším sporné, protože pak by bylo možné proměnit v parkoviště nebo silnici třeba i Městské sady," vysvětluje Daduč.

Mluvčí magistrátu se k dotazu, zda je možné na ploše nezbytné dopravní infrastruktury postavit parkoviště, nereagovala.