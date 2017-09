FOTO: Po prázdninách se šesťáci ze ZŠ SNP pozvolna adaptovali na školu

Ústí nad Labem - Nástup do školy měli po prázdninách žáci 6. tříd na ZŠ SNP v Ústí nad Labem pozvolný. Nemuseli ihned zasednout do lavic, procvičovat násobilku ani psát pravopisný diktát. Zúčastnili se totiž adaptačního kurzu, který proběhl od 6. do 8. září v areálu školy. Celý program pečlivě připravila M. Ferková – školní metodik prevence.

dnes 14:00 SDÍLEJ:

Cílem adaptačního kurzu bylo urychlit vzájemné poznávání, spolupracovat při řešení úkolů a rozvíjet vzájemnou důvěru mezi sebou, stmelit nově vzniklé kolektivy a vytvořit základní pravidla třídy. Třídní učitel sledoval zapojování všech žáků do různorodých činností, podporoval vzájemné naslouchání, rozmluvy a přemýšlení nad úkoly. Vedl žáky k vyjádření názorů a k toleranci vůči odlišnostem. Děti si zahrály rozličné hry např. Živé pexeso, Kompot, Slovní korálky, Tleskanou, Tichou poštu trochu jinak a další. Vžily se do rolí reportérů a prováděly průzkum třídy, zjišťovaly, co mají společného, sestavovaly svůj občanský průkaz. Průběh aktivit pomáhala usměrňovat výchovná poradkyně R. Dvořáková. Další den si děti na školní zahradě zahrály na cestující výletní lodi, která se náhle začala potápět. Zorganizovaly si záchranné akce a vzájemně si pomohly do bezpečí. Hodně zábavy si užily i při hrách Kolébka a Had, při nichž se musely jeden spolehnout na druhého. Poslední den si každý kolektiv třídy sepsal základní třídní pravidla, ujasnil si, jak se budou k sobě i k dospělým slušně a ohleduplně chovat, a s učiteli společně zhodnotil svou práci. Celý adaptační kurz jsme pak zakončili oblíbeným grilováním. Lenka Kůtková

Autor: Redakce