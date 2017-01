FOTO: Poslední den v roce 2016 lákal Ústečany do přírody

Tisá - Poslední den v roce se, co se týká počasí, na Ústecku povedl a místní lákal do přírody. Zejména do míst ležících ve vyšší nadmořské výšce.

Fotogalerie 4 fotografie Silvestrovská nádhera v Tiských stěnách. Foto: Miroslav Vlach

Přímo pohádková scenérie čekala na davy procházkářů v Tisé, parkoviště bylo plné lidí, kteří se hlasitě zdravili v několika jazycích, podávali si ruce a přáli dobré zdraví. Sportovní hospůdka u kostela nabízela voňavý grog, Turistická chata se ve tři hodiny odpoledne omluvila a chystala se na večerní show. Jedna dvojice fotila tu druhou, pocukrované stromy skláněly obtěžkané větve k zemi, někdo psal své vzkazy do ledu, jiný na novinový papír. Do nového roku přeji všem hodně štěstí!

Autor: Miroslav Vlach