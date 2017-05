FOTO: Pouta, parohy i překupníci. Bleší trhy zažívají boom

Ústí nad Labem - Kovovou plaketu s podobiznou Lenina jste mohli v neděli v Ústí koupit za tři stovky.

Na bleších trzích se lidé snaží prodat to, co nepotřebují.Foto: Deník/Kristián Šujan

Zřejmě neexistuje v Ústí podobné místo, kde byste v neděli ráno sehnali dětské panenky, sekačku, televizi, historické odznaky, policejní pouta nebo skleněné vázy. Na burzu do ústecké čtvrti Všebořice se každý týden sjíždějí desítky obchodníků od brzkých ranních hodin.

SKORO SE O VĚCI PEROU

V neděli mezi nimi byl i Kendy, vyučený tesař a řidič z Nového Boru. „Najdete tu zajímavé věci, ale i hromádky s hadrama. Hodně lidí taky něco sebere u popelnic, a pak to tady prodávají, to je za trest," líčí prodejce po osmé hodině ráno.

„O ty nejlepší věci jste ale už přišli, brzy ráno chodí překupníci a skoro se o věci perou," dodává.

Ceny jsou o domluvě po celém tržišti. Třeba kovová plaketa Lenina vyjde na tři stovky, koloběžka nebo jelení parohy na stovku a za květináč dáte dvacku.

„Tahle skleněná váza se běžně prodává za 2,5 tisíce a odváží se do Itálie. A to nepočítám export a balení. Já ji mám za dvě stovky," doplňuje Kendy.

Někteří odcházeli šťastní jako blechy, jiní naopak s nepořízenou. „Hledal jsem kolečkový ruční brousek na nože, nikde jsem ho nenašel. Zkusím to zase příště," posteskl si starší senior.

SOUSEDSKÁ AKCE NA STŘEKOVĚ

Dobrý obchodník si za směnu může odnést i několik tisíc korun. Musí ovšem zaplatit drobný poplatek za pronájem. „Fungujeme dlouhodobě několik let. Za jedno místo s autem se platí 110 korun, bez auta 50 korun," vysvětluje za pořadatele výběrčí Míša.

To na opačném konci Ústí se včera za pronájem obchodního placu neplatilo. Spolek Střekovské matky zorganizoval v parku T. G. M. klasický bleší trh.

„Je to sousedská akce pro širokou veřejnost, každý mohl nabídnout, co se mu doma válí a co už nepotřebuje. Já prodala křeslo, židli a dózy na potraviny," řekla za spolek Kateřina Chalašová.