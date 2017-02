FOTO: Školáci z Mírové hrají v novém českém filmu sami sebe

Ústí nad Labem - Na 30 školáků různého věku i učitelé využívají šanci vydělat si pár set v komparzu filmu režiséra Jakuba Šmída s názvem Na krátko. Hrají sebe.

Sníh taje, je pošmourno, u ZŠ Mírová ale živo. Režisér Jakub Šmíd tu točí film na scénář spisovatelky Petry Soukupové. Herečka Marta Vančurová dotočila roli babičky, vezou ji domů. U vchodu do školy stojí Petra Špalková, hraje maminku hlavního hrdiny Jakuba.

Okolo chodí děti, matka má na vodítku Kubova psa Kojota. Z hřiště školy filmaři odklízejí sníh.

DÍRA PO RVAČCE

„To je nápad, teď hrát fotbal," komentuje to školačka z komparzu. Členka štábu zašívá rukáv bundy Jindry Skokana (12) z Prahy. To on hraje Jakuba. V pátek točil drsnou rvačku, asi proto má díru v bundě.

Pomocný režisér Vašek Sadílek dává pokyn k odložení lopat, k tichu. Režisér ještě instruuje herce. Klapka – a už se točí na ostro. Blíží se Jakub. Klekne si ke Kojotovi, hladí ho.

Pes slupne „úplatek" – piškot jak malinu. „Přijdeš zítra na oběd? Udělám ti smažený sýr s kaší," přemlouvá matka Kubu. Má špatné svědomí, dlouho mu lhala, že je otec v zahraničí.

MATKA VERSUS OTEC

Ale provalilo se, že žije na stejném sídlišti. Kluk vzdoruje: „Zítra jdu s tátou na fotbal…" „Tebe zajímá fotbal? K tátovi smíš, ale pak jdeš domů…" „Nechci, nikdy se tam nevrátím," je si jist syn. Otáčí se, jde do školy.

Bezradná matka smutně kouká… A to samé zas a znovu z jiných úhlů, točí se i zvuk. „Když Jindra nechce, já přijdu na ten sýr," mrkne na Petru technik. Ze stromu mi kape na tyhle poznámky, sníh křupe pod nohama. Nudím se. Oslovuji děti…

„Je zajímavý vidět profesionály, být součástí filmu," těší Barboru Vojdatovou (14). „Je těžký točit v zimě, mám k filmařům respekt," svěřuje se Dominika Sednerová (13). „Už vím, jak dlouho se točí jedna scéna," přiznává Veronika Svrčková. „Natáčení mě baví, ale pocity z role mám smíšený," dodává ještě Jindra Skokan.