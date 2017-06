FOTO: Školák z Dubí šokoval znalostí kaktusů

Ústí nad Labem - V areálu naučného botanického parku Přírodovědné fakulty Univerzity J. E. Purkyně na Klíši můžete opět obdivovat trpělivost a šikovnost kaktusářů. Devět se jich spojilo a s pomocí mladé organizátorky akce Terezy Šípové nabízí zvědavcům své exponáty z celého světa.

Odborným výkladem při své návštěvě přímo šokoval osmiletý Lukáš Ramža z Dubí, který přispěchal s tatínkem. Latinské názvy pichlavých krasavců chrlil bez nápovědy.

"Od roku 1989 do roku 2008 jsem shromáždil doma velkou sbírku kaktusů. Měla přes tisíc kusů, některé docela vzácné. Když se nám s manželkou narodil syn Lukáš, raději jsem skleník zrušil, abych měl klid. Bylo tam všude moc skla. Něco jsem prodal, zbytek rozdal. Dnes vím, že to byla veliká chyba. Syn začal v první třídě obdivoval rostlinky a dnes ho kaktusy zajímají stejně, jako dříve mě. Momentálně má asi dvě stovky exemplářů, mám radost, že ho to baví. Z vlastního kapesného si tu koupil několik pichláků, odnesl je do auta jako vánoční dárek," s úsměvem komentoval situaci hrdý tatínek Zdeněk Ramža.

Ve třech sklenících je několik stovek odolných rostlin, vodu moc nepotřebují, světlo a teplo milují. Pochází z Mexika, Bolívie, Brazílie, J. Afriky, Peru. Některé krásně kvetou, jiné nabízejí dlouhé ostny, nebo hvězdicovité obrazce. Výstava potrvá do 16. června každý den od 09.00 do 17:00 hod.