FOTO: Šlapací káry frčí kolem Laguny

Ústí nad Labem - Když je teplo, je park na Severní Terase plný dětských radovánek, celé školní prázdniny jsou vodní atrakce v obležení, písková hřiště jsou plná fantazie a odpovědné babičky sledují to lidské mraveniště z vyhřátých laviček.

Od konce července kolem laguny krouží barevná vozítka a zájem o ně roste. "Já jim říkám šlapací káry. Je to německý výrobek a ty velké jsou testované až na 120 kilo. Přídavná sedačka pro dítě se tam dá jednoduše přidělat, gumy jsou bezpečné, má to i ruční brzdu. Z kopce by to samozřejmě jezdilo hodně rychle, ale tady je ideální rovinka, kde si to může vyzkoušet každý. Pokud bude solidní počasí, tak tu budeme do konce října," tvrdí Honza Čermák ze společnosti Děti na hrad.

Kolem páté odpoledne se vytvořila u provizorní kasy dokonce fronta, takový byl zájem o šlapadla. Velká kára s přídavnou sedačkou pro dítě stojí 80 korun na půl hodiny, dětská padesát. Tátové se hecovali, kdo koho předjede na rovince, vysmáté maminky demonstrovaly přehled, šarm a pohodu.

"Prozatím žádné závody nechystáme, je to prostě jenom pro pobavení. Ve všední den tu jsme od 13 do 19, o víkendu od 10 do 19 hodin. Máme tu i pár velkých tříkolek, ale ty jsou z bezpečnostních důvodů pouze pro rodiče," doplňuje informaci Honza. Nevím, kolik asfaltový okruh v parku měří, ale pár nadšenců to zkoušelo na čas a v závěru tatíci nemohli mluvit, jak se zadýchali.