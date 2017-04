FOTO: Strážníci čistili pískoviště od použitých injekcí. S pomocí detektoru kovu

Ústí nad Labem - Osmá hodina odbíjí a do ústeckých ulic vyráží třicítka strážníků. S sebou mají ochranné prostředky jako boxy na infekční materiál, kleště, ochranné rukavice, dlouhé pinzety i desinfekční spreje.

Ústecká městská policie (MP) se stejně jako desítky dalších měst zapojila do celorepublikové akce Jehla.Foto: Deník/Karel Pech

Ústecká městská policie (MP) se v úterý stejně jako desítky dalších měst zapojila do celorepublikové akce Jehla. Hlavním úkolem bylo odstranit z dětských hřišť a pískovišť použité injekční stříkačky po narkomanech.

Výsledek 54 nebezpečných jehel ukazuje, že Ústí je použitými stříkačkami doslova zamořené.

NA JEHLY S DETEKTOREM

„Hledáme jehly pravidelně každý týden během pochůzkové činnosti, takže mě tento počet upřímně zaskočil. Ukazuje to, že narkomani jsou velmi neohleduplní," sdělil zástupce vedoucího MP Jan Novotný.

Vedle speciálních pomůcek měl premiéru v hledání detektor kovů, který ústečtí strážníci dostali od města. „Detektor dokáže zefektivnit vyhledávání těchto nebezpečných předmětů. Máme zájem o to, aby zvláště dětská pískoviště a hřiště byla bezpečná," uvedla primátorka Věra Nechybová.

Velký počet jehel u dětských hřišť je překvapivý. Drogově závislá klientela si totiž může použitou stříkačku, tzv. kus za kus, zdarma vyměnit v místním Drug Out-Klubu v ulici Velká Hradební v Ústí. „Za měsíc březen jsme takto vyměnili zhruba 21 tisíc injekčních stříkaček," uvedl Jan Šulc z DRUG-OUT Klubu.

ŠÍŘÍ ŽLOUTENKU A DALŠÍ INFEKCE

Podle primáře Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí Pavla Dlouhého jsou použité injekční stříkačky od narkomanů velmi nebezpečné. Jejich prostřednictvím se šíří infekce přenášené krví, v kraji zejména hojně zastoupená žloutenka typu C.

K přenosu infekce pak dochází při hlubším bodnutí do těla člověka. „Nestává se však běžně, že by se lidé o injekční stříkačku třeba na dětském hřišti zranili, ve většině případů jde o záležitost samotných uživatelů drog. Ročně se zabýváme stovkami případů," upřesnil Dlouhý.

Zpočátku se o poranění použitou jehlou zajímá praktický lékař, v pokročilém stadiu nákazy ovšem nastupuje náročná léčba, která podle Dlouhého může zdravotní pojišťovnu vyjít až na 1,5 milionu korun.

„Výlohy za léčbu určitě má smysl vynaložit, pacienty jsou veskrze mladí lidé, kteří mají život ještě před sebou. Ekonomicky se to společnosti do budoucna vyplatí," doplnil s tím, že žloutenka typu C je v kraji rozšířená vedle Ústí rovněž v Mostě a v Teplicích.