FOTO: Středověká muzejní noc pobavila všechny generace

Ústí nad Labem - Sedmiletá Helenka z Klíše i její maminku Středověká muzejní noc v Ústí nadchla. „V muzeu jsem si zkusila různé dílničky, vyrobila si hrot šípu. Když hořely ty ohně tady na náměstí, trošku jsem se bála," přiznala žákyně první třídy.

PROVAZ I MINCE, PLNÝ BATŮŽEK

„Je to tu dneska všechno kouzelný. Jak tu lidi všechny ty věci vytvářejí a pak je prodávají,“ řekla dívka vážně. „Vyzkoušela jsem si ještě dělat provaz a minci v muzeu. A tady s těmi šermíři jsme házela kroužky, to byla zábava pro holčičky, nás princezny,“ byla ráda Helenka Kuželová. A její maminka ukázala, že si nesou domů z muzea i z náměstí plný batůžek výrobků za vstupné jen třicet korun.



„Vystoupení šermířů bylo hezky zpracovaný, muzika i ohně, hlavně děti tu byly nadšené,“ řekla ještě maminka dívky. „V muzeu se nám líbily dílničky, že jsme si na všechno mohly sáhnout, všechno vyzkoušet,“ byla spokojená maminka s dcerou. „Jen do Hraničáře už jsme to dnes nestihly. Tak zase někdy jindy,“ řekla maminka Gábina Kuželová.

ANI BOUŘKA NÁS NEVYHNALA

„Teď sice prší, ale před deštěm jsme se schovaly. Když začala ta bouřka, chtěly jsme jít už domů. Ale nakonec jsme byly rády, že jsme neutekly,“ shodly se.

Na Lidickém náměstí nabízel voňavé přírodní svíčky řemeslník Jiří Říha ze Smolnice u Loun. „Jsem spokojený, lidi chodí a nakupují, je tu dobrá zábava,“ tvrdil muž v dobovém kroji.

O kousek dál předváděli své umění sokolníci. „Byli zajímaví, jednoho orla si dokonce pán s paní na velkou vzdálenost pouštěli mezi sebou. Bylo to úžasný, vidět jak letí, když roztáhl křídla. Jen byla trochu legrace, když pak nabral na náměstí jiný směr, ulétl a sokolníci ho pak museli chytat,“ řekla Kristina Lánová z Ústí.

VEDLE BRNĚNÍ I PIJAVICE

V muzeu byl nadšený také její sedmiletý synek Kryštof. Zkusil vyrábět přízi a paní „čarodějnice“ ho pochválila. Oblékl také brnění, zkusil, jak je meč ostrý. „Je to tu paráda,“ pochvaloval si, když si s maminkou prohlédl také akvárko s pijavicemi lékařskými.



V atriu při silném dešti dohrála středověká hudba, všichni se šli schovat. Jen o stánek občerstvení byl zájem dál. „Mám asi osm set prodaných lístků,“ prozradili zaměstnanci muzea u pokladny.

ZAJÍC NEVZAL DO ZAJEČÍCH

Show a zábavu, kterou umí Lepus, sdružení pana Hynka Zajíce z Háznburka z Libochovic, nezažilo Ústí poprvé. Ale jejich ukázky soubojů, středověkých her, velkolepé ohňové show už za tmy a soutěže přišly vhod. „Zvlášť, když v řadách asi šestnáctičlenné skupiny mužů i žen byli minimálně čtyři zruční šermíři přímo z Ústí.

„V rámci show zapojujeme i publikum, hlavně děti. Naši zakladatelé jsou z Libochovic. Máme zajímavý víkend: dnes jsme tady, v sobotu máme Mníšek pod Brdy a v neděli jsme v Travčicích,“ prozradil jeden z šermířů. „Dnes jsme tu měli dětský turnaj a večer pak temný příběh démona,“ dodal.

MUZEUM POMOHLO V KOSTELECH

Bylo už půl jedenácté, když přišel z chrámu Nanebevzetí Panny Marie Václav Houfek, ředitel muzea. Tričko Muzejní noc 2017 měl celé mokré, také vlasy. Venku vládla velká vodní spoušť.

„Kolegyně přednášela u sv. Vojtěcha, já u Panny Marie. Trochu se nám to protáhlo, ale lidi byli pozorní a vděční, i já si to užil,“ prozradil ředitel.



V sále Hraničář už dohrála muzika. „Hodně dobří dnes byli indie popoví ústečtí Pohár. Je tu dobrá nálada, jako vždy v Hraniku,“ řekla jedna z návštěvnic. „Těším se tu na Léto na ulici, bude to zase paráda,“ dodala čerstvě přijatá studentka ústecké univerzity.