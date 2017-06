FOTO: Tisá praskala ve švech. Létohry měly úspěch

Tisá - O uplynulém víkendu se v Tisé konal tradiční sportovní „rej". Až třicet týmů z celé republiky se sjelo do malé obce na severu Čech, aby se zde zúčastnili jubilejního desátého ročníku tradičních Létoher, které se konají pod záštitou populárních Euroher v Doksech.

Pořadatelé se i letos snažili využít veškerých možných sportovních disciplín, aby měly pětičlenné týmy soutěžení atraktivnější. Například se ručkovalo v nafukovacích člunech po lanech v rybníku Kačák, což bylo fyzicky opravdu náročné. Dále se party utkaly v hraní fotbalu v zorbingových koulích, lezení na stěně, natahování gumy, biatlonu, in-line bruslení, jízdě na kole a spoustě dalších disciplín.

Večer nechyběla zábava pod širým nebem a ohňostroj. „Počasí soutěžícím přálo. Celý den bylo teplo a příjemně pofukovalo. Večer jsme sice trochu zmokli, ale nejsme přece z cukru…," řekl Deníku jeden z pořadatelů Jiří Švejdar.

„Pořádání akce je každý rok hodně náročné a proto dík patří všem, co se na Létohrách jakýmkoliv způsobem podíleli, ale dík patří hlavně také našim sponzorům, bez kterých by to bylo o mnoho složitější," dodal další z pořadatelů Martin Bauer.