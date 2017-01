FOTO: Účastníci pochodu za Aleppo překročili české hranice v Petrovicích

Petrovice - Zastavte válku v Sýrii! S tímto poselstvím v pondělí dopoledne dorazilo na hraniční přechod do Petrovic 45 aktivistů. S bílými vlajkami, symbolem míru, míří do syrského Aleppa, kde zuří krvavý ozbrojený konflikt.

Asi pět desítek aktivistů, kteří na protest proti válce v Sýrii jdou z Berlína do Halabu (Aleppa), dorazilo dnes dopoledne do České republiky. České hranice překročili v Petrovicích.Foto: Deník/Karel Pech

V úterý se dobrovolníci ještě zastaví na veřejné debatě v ústecké Armaturce.

„V každém městě, kterým budeme procházet, chceme rozšířit diskuzi na téma zapojení různých mocností v této válce, obchodu se zbraněmi a mezinárodních zájmů. Také vytváříme prostor pro osobní setkávání a sdílení příběhů mezi lidmi různých národností a zázemí, kdy mnozí z těchto lidí mají s hrůzami války osobní zkušenost," řekla za organizátory Marie Heřmanová z Nadace Open society fund.

ODSTARTOVALI PO VÁNOCÍCH Z BERLÍNA

Výprava odstartovala již po Vánocích z Berlína. „Ubytování po cestě poskytují fary, kostely nebo školy. Stravu jako teplou polévku, chléb a čaj zajišťují dobrovolníci, církevní organizace, případně účastníci sami," sdělila další z organizátorek Kateřina Honzíková. V plánu mají aktivisté ujít vždy zhruba 25 kilometrů denně.

Od hraničního přechodu přes Petrovice vyrazili aktivisté v pondělí v deset hodin za asistence policie. Během pochodu obcí se vytvořila asi 40 minutová kolona, která pomalu popojížděla. Na křižovatce za obecním úřadem následně dobrovolníci odbočili na Libouchec, kde přenocovali na faře.

„Žádná zvláštní opatření neděláme. Dohlížíme na bezpečnost a plynulost silničního provozu a také na bezpečnost účastníků pochodu," podotkla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Akci iniciovala polská novinářka Anna Alboth. „Vysíláme tím vzkaz směrem k obyvatelům Sýrie, že nám jejich životy nejsou lhostejné," uvedla Alboth.

Aktivisté si prý uvědomují, že za několik měsíců může být v Aleppu úplně jiná situace než v současnosti. „O to ale nejde, Aleppo zůstane symbolem destrukce, smrti nevinných lidí a vynucené evakuace, stejně jako další syrská města," upřesnili aktivisté ve společném prohlášení.

V dalších dnech se výprava vydá přes Litoměřice, Roudnici, Veltrusy a Roztoky do Prahy, kam by měla dorazit 15. ledna. „Čeká nás tři tisíce kilometrů, snad dojdu co nejdál, zima mi nevadí, jsem zvyklý," řekl jeden z účastníků pochodu Wolfgang z Hamburku.

Pochod pro Aleppo Aktivisté, kteří protestují proti válce v Sýrii, vyšli 26. 12. 2016 z Berlína. Za den ujdou 25 kilometrů, z Čech do Sýrie je to zhruba 3 000 kilometrů. Čekají je ještě Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Řecko, Turecko a cíl Sýrie.