FOTO: Ústečany od holby s pivem ani déšť nedokázal vyhnat

Ústí nad Labem – Májový slejvák skomírá stejně rychle jako začal. Prostor mezi pivními stánky opět rychle zaplňuje dav zlatavého moku chtivých lidí. U pódia vedle kostela postávají zástupci vítězných minipivovarů, aby si převzali ceny za své produkty.

„První místo v kategorii světlých ležáků získává Magistr Kelly, pivovar Mostecký kahan. Cenu předá primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová,“ hřímá do mikrofonu moderátor sedmého ročníku Ústeckého pivního jarmarku Petr Stolař.

SOBOTA PLNÁ PIVA A DOBRÉ MUZIKY

Vybírat po celou sobotu z produkce šestadvaceti malých pivovarů není maličkost. „Všechno bych to asi nevypila, ačkoli se přiznám, že jsem pivař. Dobré pivo si dám moc ráda,“ odpovídá primátorka na moderátorovy otázky.



Předáváním cen za nejlepší piva ve třech kategoriích ale program nevrcholí. Na pódiu se postupně střídají nejrůznější kapely. Legendární country Tučňáci, energičtí punkeři Plexis, nebo funk-popový Coffeebreak jsou jen malým zlomkem zábavného programu.

Lidé korzují po Kostelním náměstí, zastavují u stánků, tady ochutnávají sametové pivo typu stout, tamhle černé, onde borůvkové, případně světlou klasiku plzeňského typu. Na nedostatek pozornosti si tradičně nemohou naříkat minipivovary Monopol z Teplic, Mostecký kahan, Chalupník Perštejn, ale i ústecký Mazel z pivovaru Na Rychtě, který akci pořádá.



„Letos už po sedmé. Škoda, že nám to kazí jarní přeháňky. Ale je vidět, že Čechy od národního nápoje nějaký deštíček nemůže odehnat. Za to jsem moc vděčný,“ směje se Martin Prachař, jeden z organizátorů jarmarku.



Je vidět, že konzervativní pijáci už vzali na milost i pivní speciály a čím dál více populární ovocná piva. Hlavně pro borůvkové se poměrně často vracejí a nejen slečny a paní, ale i pánové.

PIVO DĚLÁ HEZKÁ TĚLA. PLATÍ PRO DÁMY I PÁNY

„Platí pořád stejně, že pivo dělá hezká těla,“ žertuje u stánku s belgickým pivem kulaťoučký chlapík se štíhlounkou slečnou. Oba si na to přiťuknou a pak ruku v ruce míří k flašinetáři v rakousko-uherské historické uniformě.



O kousek dál zastavují u výhně a sledují kováře, jak ukazuje kolemjdoucím, co jeho ruce dovedou. Mezi stánky s pivem lze zahlédnout sem tam i domácí limonády, nebo prodejce luxusních slovenských sýrů, cibulových kroužků, případně sladkého trdelníku.

Děcka si užívají sladkostí a kupí se okolo herců Divadla V pytli. Ti pro ně zrovna hrají pohádku a z davu vyčnívá chlapík na chůdách, oblečený v pruhovaném tričku a s kloboukem.



Další májová sprška vymete náměstí rychlostí blesku. Lidé se schovávají ve vchodu do Fóra, kde ucucávají zlatavý, jantarový, nebo temný nektar. Rozhodně si ale nenechají kazit náladu. Což je fajn, jelikož padesátník z každého prodaného piva putuje do nadačního fondu Plamínek. Celá částka pomůže Leničce Tomešové z Bynova u Děčína zaplatit rehabilitační pobyt, po němž by se mohla poprvé v životě postavit na nohy.

Který zvítězil?Světlá piva: 1. Magistr Kelly, 2. Falkenštejn světlý ležák, 3. Mazel světlý ležák.

Tmavá a polotmavá piva: 1. Falkenštejn tmavá 14°, 2. Prokop, 3. Mostecký kahan.

Speciály: 1. Vídeňské červené, 2. Kamenický poklad, 3. Perštejn Bludimíra Czech IPA.