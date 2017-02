FOTO: Ústí chce zpět svůj autobusák

Ústí nad Labem - Autobusové nádraží v krajském městě je od roku 2011 zavřené. Nové by mohlo vzniknout u chemičky, nebo za OC Forum. Město hledalo inspiraci v Litoměřicích.

Andreu z Prahy a Zuzanu z Liberce čeká krušná noc. V sobotu přijely do Ústí za kamarády ze studentských kolejí, s kterými se večer chystají na diskotéku do Děčína. U zastávky MHD na Klíši se Andrea zaráží. „Kde je tady vlastně autobusák," ptá se Zuzany. „Prosím tě, ten už tady není roky," odpovídá jí Zuzana. „Zrušili mi kvůli tomu i autobus do Liberce," dodala. O problematice čtěte také: Lidem ve městě schází autobusové nádraží



Z NÁDRAŽÍ JE PARKOVIŠTĚ

A opravdu. Ústí je bez autobusového nádraží od 1. listopadu 2011. Z bývalého areálu se stalo parkoviště, které provozuje soukromá firma. Turisté, ale i běžní obyvatelé města jsou tak dennodenně zmatení, odkud jim autobus jede. Ostudný příběh krajského města možná však již brzy začne psát novou, pozitivnější kapitolu. Psali jsme také: Dálnice nalákala na linku do Prahy nového dopravce

S problémem chybějícího autobusového nádraží se chce podle radní Květoslavy Čelišové vypořádat magistrát ještě v tomto volebním období. „Setkávám se s tím, že neumím lidem poradit, když se mě ptají, odkud jim jede autobus. Každý nemá mobil a internet, aby si to zjistil," říká Čelišová.

„Všechna uskupení, která šla do voleb, měla přeci autobusové nádraží v programech," dodává.

Jak uvádí mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová, kraj již při přípravě krajské autobusové dopravy s absencí autobusáku počítal. „Naše autobusová doprava v kraji má charakter městských linek, které městem jen projíždí, ale nekončí v Ústí," sděluje Dosedělová.

INSPIRACE V LITOMĚŘICÍCH

Radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje Jaroslav Komínek dodává, že vedení kraje stavbu nádraží sice podporuje, nicméně jeho výstavba je zcela věcí města. „Připravili jsme krajskou dopravu tak, aby měli cestující maximální možný komfort pro přepravu i přesto, že nádraží ve městě není," zmiňuje Komínek.

Náměstci ústecké primátorky Jiří Madar a Pavel Dufek autobusové nádraží podporují. „Ovšem aby tady bylo nádraží jako kdysi, to už je přežitek," vysvětluje Madar, který by se prý rád nechal inspirovat Litoměřicemi. „Několik terminálů, parkoviště, zázemí včetně třeba bufetu. Takové nádraží by bylo super," podotkl. Město podle něj má vytipovaných zhruba osm míst v Ústí, kde by obdoba autobusáku mohla vyrůst. Prohlédněte si: Litoměřice mají nové autobusové nádraží. Ústí nic

„Ve hře je plocha u chemičky nebo prostor za Forem. Nyní se soustředíme na vytvoření informačních tabulí na přestupních místech, aby lidé věděli, z kterého nástupiště a kam jim bus pojede," uzavírá Dufek.