FOTO: V Chlumci stěhují úřad do kulturáku

Chlumec - Stohy papírů, nábytek nebo počítače. V Chlumci začalo velké stěhování zdejšího úřadu do nově opravených prostor v kulturním domě. Starosta Chlumce Roman Zettlitzer počítá s tím, že do 23. ledna bude přesun hotový.

V Chlumci stěhují úřad do kulturáku.Foto: Deník/Kristián Šujan

„Pomáhá stěhovací firma včetně pracovníků veřejně prospěšných prací. Většina úředníků prozatím pracuje na dosavadním úřadě v zasedací místnosti v prvním patře," upřesnil starosta.

DĚLAJÍ TO KVŮLI PENĚZŮM

Úřad se podle něj stěhuje hlavně kvůli penězům. „Za úřad jsme ročně platili takřka milion korun nájemné plus půl milionu za energie, což je pro město neekonomické. Zastupitelé se vzhledem k poměrně špatnému stavu kulturního domu rozhodli, že objekt zachrání, opraví a úřad bude jeho součástí," řekl.

První etapa opravy kulturního domu včetně zázemí pro vozíčkáře vyšla zhruba na 10 milionů korun. „Soutěž na druhou etapu připravujeme, bude zřejmě finančně náročnější," doplnil Zettlitzer. „Chceme z kulturního domu multifunkční středisko," zmínil místostarosta Petr Jirásek.

Celá věc má složitou historii. Město se za bývalého vedení dostalo do dluhů. Bankrot odvrátila půjčka od státu a prodej městského majetku, mezi které patřila právě i historická radnice. Tu v roce 2010 vydražil za 7,5 milionu podnikatel René Volf, který budovu městu pronajímal.

PODÁ NA MĚSTO ŽALOBU

„Mohli ztratit rybník, fotbalové hřiště i tenisové kurty, majetek v řádech milionů. Pomohl jsem jim a vedení města mi slíbilo, že ode mě radnici stoprocentně koupí. Zavázali se k tomu i ve smlouvě, kde je částka 10 milionů plus inflace. Z ministerstva mám výklad, že to musí respektovat. K čemu by pak smlouvy byly, kdyby je nikdo nerespektoval?" reagoval Volf, který chce na město podat žalobu.

„Vůbec se nezabývám tím, co z úřadu udělám. Domnívám se, že jde o politické zájmy. Nový úřad v kulturním domě bude jeden velký paskvil a vyjde určitě tak na sto milionů, takže tohle je neekonomické," doplnil.