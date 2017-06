FOTO, VIDEO: Za nalezení psa nabízí Ústečanka 15 tisíc

Ústí nad Labem - Tři týdny postrádá Ústečanka Michaela Soumarová fenku Šarlotku, kterou si domů přinesla z útulku. Při procházce na louce u bývalého hotelu Máj se jí vysmekla z vodítka a utekla. Teď za pomoc s jejím nalezením majitelka nabízí 15 tisíc korun.

„Děti nemám, Šarlotka je členka naší rodiny. Těžko se mi bez ní žije," krčí rameny Michaela Soumarová.

NA FACEBOOKU NAŠLA NĚKOLIK STOP

Vyšší odměna by podle ní byla příliš moc. „Za tolik peněz by někdo mohl jinde psa ukrást. To nechci. Vím, jaké to je přijít o psa. Proč dělat další lidi nešťastnými," vysvětluje majitelka.

Po fence zkoušela pátrat i sama. Několik stop získala ze sociální sítě Facebook. „Viděli ji v Předlicích, ale to byl jiný pes. Jako reálná se ukázala zpráva, že běhala po silnici nad Letním kinem mezi auty. Moc chci vědět, co s ní je. Někdy si nálezce malého pejska nechá, vlastně v to věřím," říká.

Křížence si Michaela Soumarová odnesla loni o Vánocích z ústeckého útulku. Doteď je pes plachý.

„Navštěvovala jsem s ní, svým prvním psem Jackem i fenkou Annie odborníka ze psí školy Falco Viktora Dostála z Liberce. Poradil mi, jak je zklidnit a vychovat," vypráví Soumarová.

POTŘEBUJE SPECIÁLNÍ GRANULE

Vždy jí radil pořádně utáhnout obojky a nepoužívat ty látkové. „Já to ale porušila, a když mi Šarlotka utekla, můžu být naštvaná jen sama na sebe," přiznává Soumarová.

Její fenka se nedávno vyléčila z nemoci močového měchýře. Pořád ale potřebuje speciální krmení, jinak hrozí, že se nemoc vrátí.

„Bez něj bohužel uhyne," je si jistá Michaela Soumarová. Lidé, kteří chtějí pomoci, ji mohou kontaktovat na čísle 737 269 622.