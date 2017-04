FOTO: Víte, co znamená zadrbat vlak? I železničáři mají svůj slang

Severní Čechy - Pokud vám strojvedoucí řekne, právě že cukroval, nemá za sebou žádný flirt, ale pískoval, což znamená, že na koleje musel vysypat písek, aby kola vlaku neprokluzovala.

Slang používají železničáři každodenně. Specifickými výrazy či zkratkami pojmenovali řadu prací, situací a nástrojů. Mnoho názvů v sobě má úsměvný rys hravosti. Avšak lidé, kteří slang používají, zapomínají, že ostatní jim nerozumí.

„Pokud slyšíte, je třeba včas hodit veksl, znamená to, že je třeba, aby byla včas přestavěna výhybka. Pokud někdo řekne, že zadrbal vlak, hovoří o zpoždění vlaku. Pokud kvůli vám přijede porodní bába, znamená to, že se stala mimořádná událost a přijede nehodový pomocný vlak," popisuje vedoucí ústeckých drážních vyšetřovatelů železničních nehod Petr Zimandl z ústecké Správy železniční dopravní cesty.

I ŽELEZNIČÁŘI TÁPOU

„Když někdo řekne, že fíra projel klacek, měl strojvedoucí projet návěstidlo, kde bylo Stůj, což nesmí. Měl u návěstidla zastavit. Pokud někdo slyší, že právě přijíždí Maňas, jedná se o manipulační vlak," vyjmenovává další příklady slangu.

V množství podivných výrazů občas tápou i sami železničáři.

„Protože postupem času se mění i slang. Přibývají nové výrazy, některé mizí v zapomnění. Ale pokud vám někdo řekne, že přijede tramvaj nebo bobina, je jasné, že jde o elektrickou lokomotivu. Když se řekne tramvaj, tak si člověk, který není od modré železniční armády, uvědomí, že to asi bude elektrická lokomotiva. Ale co Bobina? Dostala své jméno podle uspořádání pojezdu typu Bo'Bo'," vysvětluje Zimandl a dodává, že on a jeho lidé působí mnohdy i jako překladatelé do civilní mluvy.

„Pokud ještě fungovala železniční policie, než byla zrušena, specializovaní policisté zabývající se provozem na dráze, tento slang částečně ovládali," vzpomíná Zimandl.

HLÁŠENÍ O SMRTI

Někdy se nemusí jednat jenom o typický žargon, upozorňuje Zimandl.

„Pokud slyšíte, že člověka přejel v noci nexák, což například na trati z Mělníka přes Ústí n. L. do Děčína východ po pravé straně Labe se stane nejméně jednou do roka, jedná se o tragický střet osoby s expresním nákladním vlakem. V hlášení bylo nedávno například uvedeno, že při jízdě vlaku LV došlo ke střetnutí s civilní osobou. LV čili lokomotivní vlak představuje většinou samostatně jedoucí lokomotivu. Ta srazila v kolejišti člověka. To se bohužel stalo 17. prosince ráno na trati Lysá nad Labem Ústí nad Labem západ, mezi železničními stanicemi Liběchov a Štětí. Pokud je na místě někdo z osmnáctky, znamená to, že tam přijel někdo z našeho odboru vyšetřování nehod," ukazuje Zimandl funkci slangu na případu, kdy klasický žargon je doplněn užíváním současných technických zkratek.

NEKONEČNÝ LABYRINT

Popis práce železničáře může vypadat i tak, že vám někdo řekne, že spouštěl kočáry z hrbu. Neznamená to nic jiného, než posunovat vozy ze svážného pahrbku. Tam se odvěšené vozy dávají do pohybu na spádu působením vlastní hmotnosti.

Pokud byl někdo na brukně, nacházel se na ochozu dieselové lokomotivy. Původně to byl ochoz kolem kotle parních lokomotiv.

Důležité také je, zda si vlak včas dupne. Když si vlak dupne, znamená to, že přijíždí po kolejích a obsadí izolovaný obvod. Uvede tím v činnost třeba zabezpečovací zařízení na železničním přejezdu. Rozsvítí se červená, zazní zvonek, závory jdou dolů.

Také každý typ vagonu má své jméno, třeba wapky jsou vyklápěcí vozy na uhlí. Zetky jsou malé kryté nákladní vozy. Motoráčky čili motorové vozy nebo motorové soupravy jsou pro železničáře rohlíky, Apollo či rakev.

Mandelinka není brouk, ale montážní motorový vůz pro údržbu traťového vedení a jméno získal podle žlutočerných bezpečnostních pruhů.

„Vzpomínám si na staré motorové vozy, jeden z nich se nazýval Věžák podle vyvýšeného stanoviště strojvedoucího. Hurvínek byl motorák s dřevěnými lavicemi a se světly ve stylu Skupovy loutky Hurvínka. Velice hezké byly i názvy parních mašin. Například Kafemlejnek, Bejček, Mikádo, Němka," říká Zimandl.

Jednomu typu elektrické lokomotivy se říká Peršing, podle americké rakety. Pro počáteční nespolehlivost ji charakterizoval rychlý start a krátký „dolet", jako u rakety Pershing II.

Velmi něžné je jméno Bastard pro typ elektrické lokomotivy vyznačující se malou spolehlivostí.

„Ze současnosti není od věci připomenout Ešus či Hliník. Jde o pojmenování nových elektrických jednotek City Elefant. Jsou pojmenovány podle použitého materiálu," dodává Zimandl.

NĚKDO VIDÍ SEMAFOR, JINÝ NÁVĚSTIDLO

Nového zaměstnance na dráze poznáte podle toho, že nezná žargon. Naučit se základní železničářskou mluvu podle Zimandla trvá zhruba tři až pět let.

„Mezi klasické chytáky, jak poznáte člověka z kolejí od těch ostatních, co chodí po světě, je například v tom, že takzvaný civil před sebou vidí semafor, ale pro modrou armádu to je návěstidlo. Pro normálního smrtelníka jede vlak do zatáčky, ale pro železničáře jede do oblouku," připomíná Zimandl.

Význam řady slov je ale skrytý i lidem z profese. „Třeba zaměstnanci traťové správy mají ještě další osobité názvy, které nemusíme znát," krčí rameny Petr Zimandl a dodává, že ajznboňák je výraz pro železničáře pocházející z němčiny.

Pokud zaslechnete na nádraží, že hledají, kde je pakr, shánějí staničního dělníka.