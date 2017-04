FOTO, VIZUALIZACE: Ústečané si mohou vybrat podobu bazénu na Klíši

Ústí nad Labem – Je libo tobogán, nebo trojskluzavku? O tom, co by mohlo být u venkovního bazénu v plaveckém areálu na Klíši si mohou rozhodnout sami Ústečané.

Navíc dostanou pirátský koráb, vodotrysky, brouzdaliště, lezeckou stěnu a další atrakce. Projektovou studii s vizualizací má už město hotovou. I peníze by na to nějaké byly.

DESÍTKY MILIONŮ MÁ ÚSTÍ V ZÁLOZE

Jak vysvětlila ústecká primátorka Věra Nechybová, revitalizace venkovního bazénu na Klíši patří mezi priority současného městského vedení. „Chceme aby lidé mohli v co nejkratší využívat k odpočinku celý areál. Dokonce už je nám jasné, že město bude schopné ji zaplatit z vlastních peněz," uvedla primátorka Věra Nechybová.

Ačkoliv Ústí závěrečný účet za loňský rok teprve bude předkládat, podle informací Deníku prý hospodařilo s přebytkem zhruba sto šedesáti milionů korun.

„Náklady na opravy a rekonstrukce bazénu zahrneme do rozpočtu už v roce 2017 a předložíme zastupitelům, abychom s tím mohli začít už letos. Alespoň přípravnými pracemi," pokračovala primátorka Nechybová.

ZA ZHRUBA DVA ROKY MŮŽE BÝT HOTOVO

Přestavba venkovního plaveckého areálu by přitom nemusela trvat příliš dlouho. „Pokud dobře dopadnou výběrová řízení, vybereme projektanta a budeme mít veškerá vyjádření příslušných úřadů a nebude se to protahovat, lze to reálně dokončit za dva roky," líčila Eva Šartnerová, vedoucí ústeckého odboru investic.

Nelze samozřejmě předpokládat, zda se účastníci výběrových řízení proti rozhodnutí komise nebudou odvolávat. To by pak samozřejmě mohlo celý proces schvalování prodloužit.

Projektová studie umožňuje dát do areálu řadu nejrůznějších nových atrakcí. Třeba masážní lehátko, lezeckou stěnu, nové zázemí pro plavčíky i sociální zařízení. Aby maminky s dětmi nemuseli chodit na toalety daleko do kryté haly.

Prostor tu je i na trojskluzavku, nebo vodní tobogán. „Sice se přikláníme k velké skluzavce, protože tobogán je v Brné, ale ať si lidé vyberou sami," myslí si primátorka Nechybová.

Proto vedení města chce už brzy vyhlásit hlasovací anketu. „I když máme obavy, aby tobogán nebyl neustále ucpaný čekajícími návštěvníky koupaliště. Skluzavka má v tomto směru větší kapacitu," myslí si primátorka Věra Nechybová.

VODNÍ STĚNA, KLOUZAČKY A TRYSKY

Ale ani další atrakce, které studie slibuje, nejsou k zahození: vodní stěna, perličkové bublinky, vodní číše, houpací záliv, vodní chrliče a masážní trysky, houpací a šplhací prvky, vzduchová lavice. Pro děti pak stříkací ryby a korálky, malé klouzačky a další.

Ústečané přirozeně chtějí, aby plevelem zarostlý a poničený areál začal sloužit veřejnosti co nejdříve.

„Je to tam pěkně rozbombardované. Kdyby to tam město nechalo opravit, to by bylo moc fajn, alespoň bych nemusela jezdit s děckama do přeplněné Brné a přes celé město. nemusela bych ani vytahovat auto," myslí si například maminka dvou malých dětí Renata Zemčíková.

Opoziční zastupitel Jan Hrouda, který usedá v pracovní skupině, která se areálem zabývá, ale tak optimismem nehýří. „Myslím si, že vzhledem k tomu, jak dlouho se zpracování studie táhlo a že stále ještě není zcela doladěno, viděl bych zahájení stavby nejdřív příští rok," poznamenal Hrouda.

Plavecký areál na Klíši sloužil veřejnosti už před druhou světovou válkou. Tehdy počátkem roku 1930 rozhodlo zastupitelstvo města městských pozemků na úpatí střížovického kopce o celkové rozloze 10 ha ke zřízení termálních lázní. Vodu o teplotě 29 stupňů sem přivádělo potrubí dlouhé jeden a půl kilometru.