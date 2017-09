FOTO: Všichni běžci jsou krásní, razí slogan. Jak to bylo v Ústí?

Ústí n. Labem - Ústecký půlmaraton propagovaly plakáty s heslem: „All runners are beautiful“ (všichni běžci jsou krásní). Fotograf Deníku proto nafotil detaily několika zajímavých lidí, jak vypadali při sobotním běhu centrem města.

Prague International Marathon podporuje sérii závodů RunCzech kampaní se sloganem "All runners are beautiful", která staví na fotkách lidí oddaných sportu. Kampaň je plánována jako celoroční s minimálními úpravami pro jednotlivé závody. Podívejte se do fotogalerie běžců z Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem.