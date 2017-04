FOTO: Zatopený důl Petri nabídne rybářský ráj

Chabařovice - S Chabařovicemi si většinou všichni turisté a milovníci přírodních krás spojují jezero Milada, ale hezké místo na procházku je i na druhé straně silnice. Zatopený důl Petri zahájil v sobotu 22. dubna provoz, jako rybářský revír.

První si vyzkoušeli svou šikovnost děti, celé dopoledne totiž patřilo soutěži školáků. V pondělí už seděli na břehu dospělí a doufali, že kapříci budou mít hlad.

Je to opravdu moc hezké a prozatím i čisté místo. Dokonce jsou tam i lavičky, kolem vodní plochy, která má rozlohu 97 000 m2 vede pěšina, kterou využívají rekreační běžci i pejskaři. V pondělí tam bylo šest nedočkavých rybářů a jeden z nich měl štěstí.

KAPR ZABRAL NA HOUSKU

"Jsem tu tak hodinu, měl jsem pět záběrů, jednou jsem utrhl háček. Zkoušel jsem kolínka, potom jsem přešel na housku a najednou to přišlo. Kapr 51 cm. Rybařím už dlouho, ale měl jsem také vynucenou pauzu. Někdo si v uvozovkách vypůjčil mé pruty ze sklepa a zapomněl je vrátit. Musel jsem si koupit novou výbavu. Znám to v Chlumci, v Podhoří i Varvažově, ale tady to vypadá moc nadějně. Můj rekordní kapr měřil trochu víc, ale tenhle o svůj život opravdu bojoval. Největší rybu jsem chytil v Labi, kapitální candát měl 82 cm. Musím se přiznat, že ryby chytám rád, ale na talíři dávám přednost klasickým řízkům. Manželka ryby miluje, tak vlastně k vodě chodím kvůli ní (smích). Dnes je i v tomto sportu tichých bláznů řada technických novinek, ale já zůstávám u klasiky. Jsem ze staré školy," tvrdil pan Josef z Krásného Března.

Žáby provokovaly v rákosí, bažant zpíval na pampeliškové louce, divoké kachny pochodovaly po hrázi. Panečku to je místo.