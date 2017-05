FOTO: Ze skal v Tisé mají školáci velký respekt

Tisá - Zrádná místa Tiských stěn, dohled lektorů a téměř tři stovky školáků z celého ústeckého regionu. Takhle to od středy vypadá v Tisé, kde se až do pátku koná čtvrtý ročník dětské konference Hledám se a pracuji na sobě. Akce má prověřit komunikaci mezi žáky i situace, kdy by si v případě úrazu musely děti ve skalách navzájem pomoci.

Usměvavý deváťák Milan Koritjak ze Základní školy v Tisé promlouvá k mladším kolegům z páté třídy z Ústí. Jednomu z nich zavazuje oči a prozrazuje pravidla napínavé hry. „Do tří minut musíte projít skalami a svému spolužákovi, který přes zavázané oči nic nevidí, pomáhat jenom slovy. Nesmíte se ho dotýkat, nesmíte dopustit, aby se mu něco stalo," vysvětluje Milan. Parta páťáků z ústecké ZŠ Vinařská, která se do Tisé přijela zúčastnit stejně jako další stovky žáků z okresu Ústí tradiční dětské konference, přijímá úkol jako výzvu. „Doprava. Pozor, skála. Teď zase doleva." ČTĚTE TAKÉ: Ústecký strom je opět ve finále! Strážný dub bojuje o titul Strom roku Pokyny zní přísně, ovšem ochota v hlase se nedá přeslechnout. Jsou jako jeden člověk a skalním labyrintem tak bez následků jako tým vychází zase ven. „Je to hlavně o pomoci, spolupráci a komunikaci. Jde jim to dobře, tady i ve třídě," podotýká třídní učitelka páťáků Romana Zepřalková. PŘECEŇUJÍ SÍLY Organizátorka tradiční dětské konference Marcela Nežádalová z Tisé říká, že skalní hry se dají pojmout hned z několika úhlů pohledu. „Děti se musí postavit k nastolené situaci a rozhodnout se, ale i zažít pocity handicapovaných lidí, kteří jsou třeba po úraze a do skal se také chtějí podívat. Samozřejmě za předpokladu, že jim někdo pomůže, a to se právě školáci učí," vysvětluje a připomíná případ z minulého roku. Před Velikonoci se 12letá dívka při skákání po skalách zřítila do skalního komínu. Utrpěla vážná zranění, „Hodně se mluví o tom, že děti a dospělí přeceňují své síly. Na internetu vidí, že si mohou ve skalách dovolit úplně cokoli, ale reálný svět je jiný," dodává ředitel ZŠ Tisá Václav Zibner. ČTĚTE TAKÉ: Nikdy nelezte sami. Skály jsou zrádné, varují horolezci

Autor: Kristián Šujan