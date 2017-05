FOTO: Zoo byla plná her a soutěží

Ústí nad Labem - Za slunečného počasí se v ústecké zoo v sobotu odehrával dětský den. Kromě obvyklých prohlídek zahrady zde na návštěvníky, především ty mladší, čekala stanoviště plná her, zábavy a program v podobě tvořivých dílniček, čtení pohádek, křtu malého lenochoda či adopce levharta obláčkového.

Tím vším příchozí provázely zvířecí převleky, které bylo možno potkat v celém areálu. Akci pořádal nadační fond Upřímná srdce ve spolupráci s firmou Attigente group a celý nápad měl také dobročinný charakter.

Na každém stanovišti byla k dispozici kasička, do které mohli lidé přispět na pomoc nemocným dětem. „Chtěli jsme se zaměřit více na děti a nečekáme, že se zde vybere nějaká horentní suma, je to ve velké míře i informační akce o tom, co děláme," řekl Matěj Prošek, zakladatel nadačního fondu.

Vilém Maruš