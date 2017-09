Fotograf Mendel: Kvůli časosběrnému videu o Ústecku jsem málem umrzl

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - K propagaci měst a památek na severu Čech si ho objednal Ústecký kraj. Fotograf Marek Mendel si opět zvolil časosběrné video.

Velkou popularitu po celém světě získalo video o Ústí nad Labem, které metodou časosběru sestříhal před dvěma lety z desetitisíců fotografií fotograf Marek Mendel. Jeho další projekt opět vznikal několik měsíců. Tentokrát si jej jako propagaci objednal Ústecký kraj. Oproti tomu minulému zde najdeme i několik nových prvků. Kvůli jeho přípravě musel fotograf objednat techniku až za oceánem. Během fotografování vydržet značné nepohodlí a kolikrát ani netušil, jestli získá záběry, na které čekal několik hodin v dešti i zimě.



Před dvěma lety jste sbíral po světě úspěchy s timelapse videem o Ústí a právě jste dokončil další časosběrné video. Vznikalo stejnou metodou, jak dlouho a o čem je?

Ono je to trochu zavádějící, jelikož video vznikalo v průběhu loňského roku a v podstatě bylo i vloni dokončeno, nicméně některé úpravy vyžadovaly se zveřejněním vyčkat až do teď. Jedná se ale o propagační spot pro Ústecký kraj, tento ale zaměřující se více než na krajinu na města a památky našeho regionu. Snímání probíhalo stejnou metodou, ale už s trochu jinou technikou než ta předchozí dvě. Nepatrně sofistikovanější, abych tak řekl. Bylo potřeba kus objednat z USA a kus nechat vyrobit v Německu. Trvalo to pár měsíců vloni, ale vše dobře dopadlo a vše funguje, takže na výsledku je to znát.

Určitě jste při jeho vzniku zažil leccos zajímavého, na co nikdy nezapomenete, co bylo úsměvné a co vám naopak vyvolalo mráz na zádech?

Možná Vás zklamu, ale takové dobrodružství to tentokrát nebylo… Samozřejmě člověk zažije situace, kdy se sám zasměje, ale jsou to spíš momenty úsměvné pro fotografa, jako třeba že odhadujete, kdy by se mohla večer rozsvítit nějaká památka, podle toho nastavíte délku snímání a ona se rozsvítí až těsně před koncem sekvence nebo se nerozsvítí vůbec, což se mi stalo třeba se zámkem v Roudnici nad Labem. A pokud zmiňujete mráz po zádech, tak v Kadani jsem vloni v listopadu skoro umrznul, protože večerní rozsvícení města si dalo opravdu na čas…





Zmiňoval jste, že musíte video odevzdat, komu a kde bude použito?

Jak jsem říkal, tak je to promo spot pro Ústecký kraj a ten se s ním bude prezentovat na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu nebo významných kulturních a sportovních akcích. Také je přihlášené na filmový festival Tour Film v Karlových Varech, kde jej v rámci festivalu bude možné shlédnout a pochopitelně také na internetu.



Mimo to se určitě věnujete i dalším projektům, jak se vůbec vaše foto kariéra vyvíjela za ty dva roky, kdy jsme spolu hovořili naposledy?

Když pominu klasickou fotografii, které se jakožto krajinář věnuji neustále, tak jsem popravdě ty dva roky spíš sbíral materiál na další svoje projekty, které bych chtěl dokončit letos. A na jaře jsem navštívil Namibii na jihozápadě Afriky, tak z tohoto výletu aktuálně také připravuji nějaký skromný výstup.

Měl jste nějaký tým, nebo jste vysloveně „lone wolf“, tedy, jak se říká, „osamělý vlk“?

Časosběry jako takové a finalizaci, tedy střih, si dělám sám, ale na tomto posledním projektu se mnou spolupracoval Vladimír Hůda z easymap.cz, jenž dodal překrásné záběry z dronu, které výsledek také ovlivní výraznou měrou.



Co vás na tvorbě těchto videí nejvíc baví a co naopak doslova nesnášíte?

Nesnáším když se mi vybije baterka i když by neměla. Když se mi zaplní karta i když by neměla, Když prší i když by nemělo. Když je hnusný podzim i když by neměl… Ale to jsou spíš záležitosti, co řeší každý fotograf. Při mé specializaci na časosběry asi nemám nic, co bych vyloženě nesnášel. Naopak mě baví, když jednoduše vyjde dobré počasí nebo když se podaří nasnímat něco extra, s čím člověk původně ani nepočítal. Když to potom člověk složí, tak to opravdu potěší. A to mám rád.





Kde obecně sbíráte inspiraci pro svou práci a co vás konkrétně inspirovalo u tohoto konkrétního videa?

Inspirace tak nějak přichází, odchází a zase přichází. Asi jsem zatím nenašel konkrétní recept, kde ji zaručeně najít, a tak jsem smířený s tím, že někdy prostě je a někdy je jí méně. A ona vždycky přijde, na to se dá spolehnout. U tohoto videa to bylo, mimo jiné, když jsem konečně našel hudbu, která mi do něj seděla. Ačkoliv to nakonec dopadlo a kvůli licenci jsem musel zvolit jinou…



Na závěr, jaké máte plány do budoucna?

Raději nic neplánuji. Když jeden moc plánuje, tak to zpravidla nevyjde. A já chci, aby to vyšlo.