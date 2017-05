František Štván: Za stav ulice Na Nivách mohou spekulanti

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - František Štván žil 25 let v předlické ulici Na Nivách. Z lokality se stalo ghetto, které město zbourá.

Ústečtí zastupitelé schválili koupit ulici Na Nivách. Za dezolátní činžáky město zaplatí 400 tisíc. Vedení města teď shání vhodný dotační program na jejich demolici.

Historicky cenná ulice má velmi bohatou minulost. Původně honosná čtvrť s alejí stromů vznikala v několika vlnách v letech 1911 a 1926. Další domy stavitelé doplnili v letech čtyřicátých. V naprosté většině šlo o malé, nejčastěji dvoupokojové dělnické byty. A žilo se tady dobře, jak říká František Štván (na snímku) z Ústí, který se tady dokonce narodil a 25 let v ulici s rodiči žil.

Jak na ulici vzpomínáte a jak vnímáte to, že ji teď město odkoupilo?

Vzpomínám nostalgicky, nepochybně to byla a vlastně i je, ulice s krásným stromořadím. Byly v ní byty nejhorší kategorie, které bohužel měla naše rodina, ale i byty modernější. Na výkup ulice se dívám pragmaticky, neboť moc jiných smysluplných šancí neexistuje a zároveň s nadějí, že by mohla ulice Na Nivách v jiné podobě opět ožít.

Myslíte si, že je reálné, aby v budoucnu mohly být v této lokalitě byty pro mladé rodiny s dětmi?

Vize města může mít více reálných základů. Je možné, že vznikne nějaký státní dotační titul a město by ho mohlo k výstavbě takto zaměřených bytů využít.

Co tedy v případě, že by v ghettu stavěl soukromý developer?

To by se pak o výstavbě levných startovacích bytů zřejmě nedalo mluvit. Jelikož už ulici Na Nivách neobklopují funkční továrny a chemička už není zdrojem nečistot a pachů, jakým byla za mého mládí, tak si troufnu tvrdit, že je to pěkná lokalita.

Pamatujete si, jací lidé v bytech v této ulici bydleli?

V bytech bydleli dělníci, také policisté, ale i vysoký funkcionář KSČ.

Byly některé domy už tehdy zchátralé?

Zchátralé, tak jak vypadají dnes, ani zdaleka nebyly. Já se odstěhoval v roce 1981, neboť jsem se oženil a získal jsem družstevní byt.

Když ulici vidíte dnes, jaký z toho mate pocit? Proč dopadla tak špatně?

Tento stav je výsledkem přizpůsobivých spekulantů, kteří se o zisk s veřejným sektorem nedělí, ale o to víc na něj přehodí odpovědnost a obrovské náklady.

Myslíte si, že jsou po Ústí další podobné lokality, které již nejdou zachránit a jejich osudem je tak bezprostřední demolice?

Každý objekt, který se nachází v dezolátním stavu a není o něj pečováno, stihne osud ulice Na Nivách. Nepochybně se takové objekty nachází v každé městské části.