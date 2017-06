Fronty žadatelů o pas se v těchto dnech prodlužují

Teplice, Ústecký kraj – Dovolenou má Pavel z Teplic v první půlce července. Poprvé poletí za moře mimo státy Evropské unie, takže potřebuje pas. Když přišel včera na magistrát, aby si ho nechal vyrobit, zhrozil se.

Nedočkavci čekající než se otevře vstup do budovy teplického magistrátu.Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Atrium u přepážek bylo plné lidí. V místnosti nedýchatelno. Ve frontě před ním čekala ještě dvacítka lidí. „Odkládal jsem návštěvu úřadu až na červen, což byla chyba," lamentuje muž. „Jsem lajdák, vím to. Ale tohle nedám," obrátil se směrem k východu.



Podobných situací zažívají na teplickém magistrátu několik. „Na začátku turistické sezony se každoročně zvýší zájem o nové doklady," říká Karel Blaschke, který je vedoucím teplického odboru, kde se vydávají nové doklady. „V zimě jsme na přepážce během týdne vyřídili tisíc lidí. V této předprázdninové letní době stoupl zájem o padesát procent," vypočítává z tabulek.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

V Teplicích mohou lidé navíc poprvé využít nový rezervační systém. I v tomto případě si ale teď počkají. Všechny dostupné časy jsou na týden dopředu zcela obsazené. A na dalších čtrnáct dnů už zčásti také zabrané.

Takže ti, kteří potřebují nový pas už v první části prázdnin, (výroba je do měsíce), si musejí fyzicky vystát dlouhou frontu. A to samé se týká těch, kteří potřebují novou občanku, která jim pro cestování do některých zemí postačí. „Zájem o doklady pozvolna stoupal prakticky od března. A to jak u žádostí o cestovní pas, tak občanský průkaz," poznamenává Blaschke.

Pro ty, kteří přicházejí opravdu na poslední chvíli, existuje alternativa tzv. rychlopasu. „Ten můžete mít do týdne. Zaplatíte za něj ale 4 tisíce. Klasický pas stojí 600 korun," upřesnil Blaschke.

Kvůli pasu se mohou lidé obrátit ještě na úřad v Bílině. Ale i tam hlásí zvýšený zájem. „V březnu a dubnu bylo žádostí o cestovní pas okolo 140 kusů za měsíc, v květnu to už bylo dvojnásobně," zmiňuje vedoucí odboru Petra Krejčová.

FRONTY V LITOMĚŘICÍCH

I v Litoměřicích musí zájemci o pas počítat se zdržením. Každý den tam na přepážkách odbaví zhruba tři sta lidí. „Ve středu jich bylo dokonce 320," upřesnila vedoucí oddělení Milena Nováková s tím, že se zvýšeným zájmem se prodlužuje čekací doba až na 80 minut. Delší je i termín, než je cestovní doklad připravený k vyzvednutí.



„Lidé si na pas počkají tak 21 až 25 dní," poznamenala Nováková a dodala, že velký zájem je, i přes poměrně vysokou cenu, o expresní pasy.

Vhodné dny k vyřízení pasu jsou nyní úterky a čtvrtky, kdy oproti pondělkům a středám přichází podstatně méně lidí. „Každý rok je situace obdobná. Lidé nechávají vyřízení pasu na poslední chvíli. Začíná to už koncem dubna a trvá to zhruba do srpna. Zpravidla si nejprve objednají dovolenou a poté zjistí, že mají propadlý pas," doplnila Nováková.

STAČÍ OBČANKA

Někteří lidé na úřady chodí zbytečně. Podlehli fámě, že i v rámci Evropské unie je potřeba letos v důsledku toho, co se děje ve světě, cestovat výhradně s pasem. Podobně znejistil i devatenáctiletý Milan, který poprvé pojede sám bez rodičů, jen s partou kamarádů. Chystá se k moři na Jadran. Nic nechtěl ponechat náhodě, takže zamířil na úřad. „Byl jsem se zeptat, zda potřebuji pas do Chorvatska," řekl Deníku.

Ministerstvo vnitra už před časem potvrdilo, že pro cestování v celé Evropské unii, ale i v některých okolních zemích, které nejsou členy evropské osmadvacítky, je plně dostačujícím dokladem platný občanský průkaz.