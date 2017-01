Habrovany chtějí stavět čističku odpadních vod, požádají o dotaci

Ústí nad Labem - Devatenáctileté Kateřině Sádlové, která v Děčíně studuje zdravotní školu, se při prohlídce ústecká univerzita líbila. „Má moderní výuku i vybavení, mám to sem blíž. Rodina by ale byla radši, kdybych šla studovat do Liberce," říká středoškolačka.