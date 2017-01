Havarovaný kamion blokuje silnici v Povrlech, Na Předmostí havaroval autobus

Ústecko - Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Řidiči by měli ve vyšších polohách počítat s rozbředlým sněhem, vyplývá z informací silničářů. Varují také před silným větrem. Teploty v kraji se pohybují od minus dvou do plus tří stupňů Celsia.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Dálnice D8 a silnice prvních tříd jsou mokré po chemickém ošetření. V Krušných horách leží na silnicích prvních i nižších tříd rozbředlý sníh krytý posypem. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři varují i před silným větrem. Dopravu komplikovalo několik nehod. Na Předmostí v centru Ústí nad Labem podle policejního webu naboural po smyku autobus do sloupu. Podle předběžných informací si havárie vyžádala zranění jedné cestující. Silnice byla průjezdná jen s velkou opatrností. Autobus havaroval také na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem. Srážka s osobním autem se obešla bez zranění. Kvůli havarovanému kamionu je od čtvrtka neprůjezdná silnice 25361 v obci Povrly. Těžké nákladní vozidlo na ledovce zcela tuto silnici zablokovalo. Podle policejního serveru se odstranění kamionu a zprůjezdnění silnice očekává nejdříve v pátek kolem 14.00 Podle meteorologů bude v pátek v Ústeckém kraji zpočátku zataženo se sněžením, v polohách pod 400 metrů nad mořem déšť se sněhem nebo déšť. Odpoledne má být opět zataženo se sněžením, v západní části kraje může napadnout pět až 15 centimetrů sněhu. Nejvyšší teploty vystoupí na dva až pět stupňů, na horách na minus dva až plus jeden stupeň Celsia. Meteorologové očekávají silný vítr, který v nárazech dosahovat rychlosti až 75 kilometrů za hodinu, na západě kraje až 90 kilometrů za hodinu a na horách i více než 110 kilometrů za hodinu. Na Klínovci v pátek dopoledne meteorologové zaznamenali poryv o rychlosti 119 kilometrů v hodině a na německém Fichtelbergu v bezprostřední blízkosti hranic dokonce 148 kilometrů v hodině.

Autor: Roman Nešetřil, ČTK