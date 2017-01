Hejtman Oldřich Bubeníček: Musíme opravit tři důležité mosty v kraji

Ústí nad Labem - S vámi o vašich problémech. To je motto nového projektu „Deník s vámi" vydavatelství Vltava Labe Media (VLM), které vydává regionální Deníky. Ptáme se, co vás nejvíc trápí.

Dálnice D8, jez na Labi, opravy silnic, turistické linky nebo třeba obnova železniční trati z Lovosic do Teplic. To byla hlavní témata diskuzního projektu Deníku pod názvem Setkání s hejtmanem, kterého se včera zúčastnilo přes 60 pozvaných osobností Ústeckého kraje.

„Jde o novinku, kterou chceme ještě více vstoupit do dění v jednotlivých regionech," vysvětlil generální ředitel VLM Michal Klíma.

NA D8 JEN TŘI NEHODY

Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka se v dopravě za poslední čtyři roky podařil udělat velký krok kupředu. Kromě flotily zelených moderních autobusů, které jezdí po celém kraji, má radost hlavně z prosincového otevření dálnice D8. „Má to obrovský význam. Ukazuje se, jak je dálnice bezpečná. Za tu dobu, co je v provozu, na ní byly jen tři malé nehody," řekl Bubeníček.

Výrazně se ulevilo i Lovosicím, Velemínu, Vaňovu a dalším obcím, které stály na objízdné trase a denně jimi proudily stovky kamionů. Přesto ale starosta Velemína upozorňuje na to, že všechno není jen růžové.

„Motorest, který je u nás jedním z významných zaměstnavatelů, přišel o řadu hostů. Věříme, že majitel najde způsob, jak provoz udržet," podotkl starosta Velemína Petr Křivánek. Omezení u prackovické estakády, kde řidiči zatím smí jezdit jen v jednom pruhu, by podle hejtmana mělo trvat do května.

OBNOVA TRATI U RADEJČÍNA

Co se týká investic, hejtman slíbil, že kraj v tomto volebním období nechá opravit tři velice důležité mosty. „Jedná se o most Edvarda Beneše v Ústí a mosty ve Štětí a Roudnici," upřesnil Bubeníček.

Řeč přišla i na trať 097 přes Radejčín, kterou v roce 2013 poničil sesuv. Trať využívali nejen školáci a pracující, ale oblíbená byla i mezi turisty. „Bylo by nesmyslné ji neobnovovat," zdůraznil náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Lidé by se po opravené trati mohli projet zhruba v roce 2020.

Krajský zastupitel, primátor Teplic a senátor Jaroslav Kubera, který se diskuze také zúčastnil, ale poukázal na to, že turistická linka by se měla být schopná uživit i bez dotací kraje. „Kdybychom lidem řekli, kolik by ve skutečnosti měla stát jedna jízdenka, tak se na to vykašlou a na výlet raději pojedou autem," prohlásil.

