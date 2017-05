Hnědé popelnice budou všude. Lidé ale neví, co do nich patří

Severní Terasa - Hnědé popelnice na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) měly úspěch. Vyplynulo to z výsledků loňského pilotního projektu na Severní Terase.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Novotná Anna

Proto vedení Ústí rozhodlo, že hnědé popelnice na tříděný odpad nechá umístit po celém městě.

Nádoby vypadají jako klasické popelnice o objemu 240 litrů. „Svoz tohoto odpadu budeme provádět do června 2017 jednou za 14 dní v pátek. Poté v případě potřeby interval svozu zvýšíme nebo zachováme," informovala ústecká mluvčí Romana Macová.

TŘÍDÍ I NA SÍDLIŠTI

Starostka Severní Terasy Renata Zrníková popsala, že v obvodu začínali s pěti desítkami hnědých kontejnerů. „Máme tu sice sídliště, ale lidé, kteří měli zájem třídit tento druh odpadu, tu máme. Bylo možné i vysledovat, kde o to zájem mají a kde ne. Kde je místní nepoužívali, odvezli jsme je jinam," řekla Zrníková.

Podle ní by si projekt zasloužil širokou podporu, aby se lidé naučili třídit i bioodpad. „Měli bychom ale víc medializovat, co do hnědých nádob patří, a co ne. Jediný pytlík biologický odpad znehodnotí," poznamenala starostka Severní Terasy.

Znehodnocený odpad už není možné uložit v kompostárně a dál využít. I podle magistrátu první zkušenosti ukázaly, že ne všichni vědí, pro který odpad je hnědá nádoba určena. „Používají ji k odhazování běžného směsného komunálního odpadu či plastů," líčila Macová.

SPECIÁLNÍ KOMPOSTOVACÍ ŘÁDEK

Jak velký to je problém, vysvětlil Zbyněk Matys ze společnosti AVE Ústí nad Labem. „Zahrádkáři a domkáři si od nás tuto hnědou nádobu koupí a to je odpad čistá tráva. Ze sídlišť je to anonymní a hodně znečištěné," popsal.

Musí pak vytvořit speciální kompostovací řádek, odkud se pracovníci firmy snaží vše nepatřičné dostat pryč. „Je to nákladné, časově náročné a potřebujete na to víc lidí. Třídění bioodpadu je dobrá myšlenka, ale lidé na sídlištích k tomu nejsou vychovaní. Ale věříme, že se to zlepší," dodal Matys.

Co tedy do bioodpadu patří? Tráva, plevel, zbytky pečiva a obilovin, seno a sláma, zemina z květin, hnůj, slepičí trus, hobliny a piliny, padané ovoce, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, listí a drcené větve, kávový a čajový odpad včetně filtrů.

Co do hnědých popelnic nepatří?Pleny, maso, kosti, oleje a tuky, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá zvířata, kočkolit, uhelný popel, smetky z ulice, sáčky z vysavače, vajgly, podestýlka z chovu drobných zvířat. Igelitové sáčky, či tašky, plasty, kov.