Inteligentní zastávky zhlouply. Chybí jim rychlý přísun dat

Ústí nad Labem - Je to ostuda. Inteligentní zastávky za víc než pět a půl milionu korun měly být jedním z hlavních modernizačních prvků ústecké hromadné dopravy. Přitom se ale příliš inteligentně neprojevují.

Inteligentní zastávky s elektronickými informačními tabulemi.Foto: Deník/Martin Klimeš

Ústečané si už z nich dokonce dělají na internetových sociálních sítích legraci. I dopravní podnik přiznává, že nefungují, jak by měly.

Příznačná je otázka Ústečanky, vystupující na Facebooku pod jménem Lili Betelová: „A už podle toho jezdí i busy?" položená na jedné z ústeckých skupin. Další rovnou popisují trable, které informační tabule na zastávkách provázejí.

Podle Kateřiny Husarové jsou na Mírovém náměstí už několik dní napřed zhruba o dvacet minut, podle Petry Denešové Holakovské dokonce už přibližně týden nefungují vůbec. „Moc to nefunguje. Je to spíš trapas. Hlásí, že autobus přijede za jednu minutu a nikde nic v čase příjezdu. Je to k ničemu," zhodnotil poněkud příkře inteligentní zastávky Ústečan Jiří Kroupa.

Mluvčí ústeckého dopravního podniku Luboš Heřman vysvětlil, že v současnosti je Ústí nad Labem vybaveno šestnácti inteligentními označníky na šesti nejvytíženějších zastávkách v centru města.

„V posledních dnech jsme zaznamenali jediný problém se špatným zobrazením času proti skutečnosti, a to pouze u jedné zastávky na Mírovém náměstí, kdy byl skutečně zobrazený čas o deset minut napřed. Závadu jsme odstranili během dvou dní," přiznal mluvčí Heřman.

FUNGUJÍ PROVIZORNĚ

Inteligentní zastávky zatím fungují jen provizorně, jelikož nemají nejaktuálnější informace o poloze spoje, a tedy mohou příjezd zobrazovat nepřesně. Původně ovšem měly zobrazovat data o tom, kde se zrovna busy aktuálně nacházejí za pomoci moderního přenosu dat. Bohužel, ústečtí zastupitelé elektronický odbavovací systém ze zásobníku projektů IPRM ukončili.

Dopravní podnik města Ústí ovšem inteligentní zastávky nevlastní, jen je udržuje a poskytuje data dle jízdních řádů.

„I přes novou verzi systému Sprinter zatím vše závisí na přenosu dat o poloze vozidel. Nyní jsme na obrazovky inteligentních zastávek doplnili zobrazování linek dalšího dopravce v rámci Integrovaného dopravního systému, které porovnávají skutečný čas s jízdními řády," dodal Heřman s tím, že magistrát bude jednat s dodavatelem o nápravě.