Ježci ještě nespí, dávejte pozor na silnicích

Ústecko - I když většině lidí připadá, že venku vládne mrazivé počasí, pro ježky je pořád ještě teplo, a to jim moc neprospívá. Touhle dobou by již měli být uloženi k zimnímu spánku, ale vzhledem k počasí jsou stále aktivní.

JEŽCI by touto dobou již měli být uloženi k zimnímu spánku, ale vzhledem k počasí jsou stále aktivní. Foto: Deník/Karel Pech

To přináší nejednu komplikaci. Vzhledem k tomu, že ježci jsou noční tvorové, ožívají za setmění, což je v tomto ročním období v době nejhustšího provozu na silnicích.

Spousta z nich tak končí pod koly aut. Ti šťastnější potom v záchranných stanicích, nezřídka s četnými zraněními. Během podzimních měsíců záchranné stanice sdružené v Národní síti, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody, přijaly už více než 1300 ježků. Většinu z nich sice tvořila nevyspělá podzimní mláďata, ale rapidně přibylo ježků poraněných dopravou. Dohromady za celý rok 2016 se do stanic dostalo už 2643 ježčích pacientů, což je o 300 kusů víc než v minulém roce.

„Problém s ježky řešíme již od září. Mláďata dokrmujeme uvnitř, vyspělejší ježky potom venku, kde je také zazimujeme. Po zimě je vypustíme do volné přírody," uvedla Jana Tomšovská ze záchranné stanice Falco v Dolním Týnci.

Vzhledem k teplému počasí záchranné stanice nálezcům ježčích mláďat stále doporučují nesbírat je, pokud nejsou úplně malinká, jen je případně venku dokrmovat kočičí potravou a nachystat jim v zahradách teplé zimní úkryty.

Oprávněné bývají pouze obavy o ježky, kteří se producírují ve dne, bez jakéhokoli pudu sebezáchovy, či o ježky, kteří bezvládně polehávají či jsou evidentně nemocní nebo zranění. „Pokud ježek váží více než půl kila, není potřeba se o něj nijak obávat, zimu by měl přežít bez problémů. Rozhodně není vhodné takového jedince nikam přenášet nebo převážet, nemusel by totiž najít cestu zpět ke svému zimovišti, což by ho mohlo stát život," doplnila ještě Tomšovská.

V záchranných stanicích letos bude muset přezimovat odhadem 1000 ježků. Je nutné je zbavit parazitů, vyléčit jim neduhy, vykrmit je aspoň na váhu 0,5 kilogramu a pak je dát spát do studené místnosti či speciálního venkovního výběhu. Jelikož žerou prakticky jenom kvalitní maso, je péče o 1000 ježků finančně opravdu náročná, stojí více než jeden milion korun.

„Pokud by nás někdo chtěl v naší práci podpořit, nejlepší cestou je finanční dar, za který můžeme nakoupit vhodné krmivo. Ani materiální pomoc v podobě krmiv neodmítáme, ne vždy jsou ale pro ježky vhodná. Všechny informace o možnostech podpory naší stanice jsou k nalezení na našich internetových stránkách," uzavřela Jana Tomšovská.