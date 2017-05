K nám nejezděte, vzkazuje lidem z Litoměřicka plicní oddělení v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, Litoměřicko – Pacienti z Litoměřicka už nemohou jezdit na plicní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. To jim kvůli personálním problémům odmítá poskytovat péči.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Kopáč Jiří

Oddělení o tom informovalo roudnickou i litoměřickou nemocnici. Stejné omezení se týká také okresů Louny, Chomutov a Most. Péči pro zbývající tři okresy – Děčín, Teplice a Ústí – oddělení zajistí. Důvodem radikálního omezení je dlouhodobý nedostatek lékařů na oddělení.



„Osobně je nám velmi líto, že jsme nuceni přistoupit k tomuto omezení, ale vzhledem k současné situaci, kdy již objem péče nejsme schopni zabezpečit, a protože není vyhlídka na zlepšení v dohledné době, jsme jiné řešení nenalezli,“ stojí v dopise, pod kterým je podepsaný vedoucí lékař plicního oddělení Daniel Doležal a ředitel zdravotní péče Josef Liehne.



Na ústeckém plicním oddělení v současné době na plný úvazek pracují pouze tři lékaři se specializací v oboru. Přitom provoz ambulance a lůžkové části dříve zajišťovalo jedenáct lékařů.

Ředitel litoměřické nemocnice Radek Lončák uvedl, že příčiny, které vedly Masarykovu nemocnici k rozhodnutí omezení lůžkové i ambulantní kapacity plicního oddělení, chápe.



„Nejsme však srozuměni s rozhodnutím selektivního stanovení oblastí, ze kterých nebudou pacienti přijímáni, což litoměřickou nemocnici uvádí do nevýhodné a tíživé situace," řekl Lončák a dodal, že nemocnice v Litoměřicích situaci intenzivně řeší, tak aby celá věc měla co nejmenší dopad na pacienty.

„Nicméně do doby ukončení jednání s Masarykovou nemocnicí doporučujeme pacientům naší plicní ambulance, které odesíláme na vyšší pracoviště, aby vyhledali, po poradě se svou zdravotní pojišťovnou, jiné pracoviště zajišťující stejnou péči," doplnil Radek Lončák.



Stejnou radu má pro své pacienty také Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem. Ze zákona je za zajištění zdravotní péče zodpovědná příslušná zdravotní pojišťovna.

„Plicní ambulance roudnické nemocnice se bude usilovně snažit zajistit péči co největšímu počtu pacientů, nicméně nejsme samozřejmě schopni substituovat kapacitu nemocnice v Ústí nad Labem a zaručit tak péči všem pacientům," uvedla mluvčí roudnické nemocnice Markéta Smutná.



Všeobecná zdravotní pojišťovna zatím v této souvislosti neeviduje žádný konkrétní případ. Podle mluvčího VZP Oldřicha Tichého žádné zdravotnické zařízení nemůže odmítnout akutní péči člověku, u kterého by kvůli tomu bylo ohroženo jeho zdraví či život.



„Co se týče péče, které není akutně nezbytná pro záchranu zdraví či života, může zdravotnické zařízení např. z kapacitních důvodů odkázat člověka jinam," vysvětlil Tichý a doplnil, že že pokud by se klient pojišťovny dostal do takového situace a měl problém s nalezením zdravotnického zařízení, které by mu v souladu s platnou legislativou poskytlo zdravotní služby, ať se obrátí na svou pobočku VZP, kde mu poradí, co a jak dál.



Změna ve fungování ústeckého oddělení se netýkají vyšetření nebo izolace pacientů s podezřením na plicní tuberkulózu.