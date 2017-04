Kam se podíváš, pálí čarodějnice. Přinášíme seznam akcí na Ústecku

Ústecko - Každá pořádná vesnice má své pálení čarodějnic. Nejinak je tomu na Ústecku. V Koštově si je odbyli už v pátek. Podívejte se na náš přehled, kam všude můžete v sobotu a neděli na tradiční akci vyrazit.

Pálení čarodějnic v Libouchci - 29.4.2017 od 16 hodin sraz na náměstí v Libouchci, odkud půjde průvod masek k Restauraci Svoboda. Soutěže, soutěž o nej masku, občerstvení. Zahraje kapela Music Flash

Pálení čarodějnic Chlumec - 29.4.2017 na nádraží v Chlumci, v neděli 30.4. pak pokračují u hasičárny, Martínkovny, ve Střížovicích a v Žandově. Děti zde obdrží buřtíky a limču zdarma.

Pálení čarodějnic Sebuzín - 30.4.2017 od 14 hodin na hřišti TJ Sebuzín. Slet čarodějů, stavění májky, fotbalový zápas čarodějů a čarodějek, táborák, občerstvení zajištěno.

Pálení čarodějnic na Severní Terase - 30.4.2017 od 14 hodin, MO Ústí nad Labem Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, ÚL. Tradiční akce v Centrálním parku na Severní Terase s bohatým doprovodným programem.

Pálení čarodějnic Dobětice - 30.4.2017 od 14.30 hodin v Hospůdce Eden na Doběticích, program pro děti, dočasné tetování, soutěže, skákací hrad, trampolína, lanovka, buřtíky zdarma, grilování a kapela. Vstupné pouze pro děti – 50 Kč.

Pálení čarodějnic Vaňov - 30.4.2017 od 16 hodin na fotbalovém hřišti ve Vaňově, soutěže pro děti, soutěž o nej čarodějnici, zahraje DJ Eocyte.

Pálení čarodějnic Telnice - 30.4.2017 od 16 hodin v areálu Sokolovny, kde bude na sále připravena Čarodějnická dílnička. Hranice se zapálí v 18 hodin, špekáčky sebou, přílohy a lektvary budou zajištěny.

Pálení čarodějnic v Podzemí - 30.4.2017 od 16 hodin, Ústecké podzemí – zabavní areál (Muzeum civilní obrany), Žižkova 1324/31, ÚL. Tradiční pálení čarodějnic.

Pálení čarodějnic Tisá - 30.4.2017 od 17 hodin u Kabin za fotbalovým hřištěm v Tisé. Bohatý program pro děti i dospělé – soutěže, rej masek, upálení čarodějnice, čarovná světýlka. Děti mají zajištěného buřtíka i limču zdarma.

Pálení čarodějnic Povrly - 30.4.2017 od 17 hodin na na koupališti Povrly. Soutěž o nejošklivější čarodějnici a čaroděje, občerstvení a hudba zajištěno.

Pálení čarodějnic Chabařovice - 30.4.2017 od 17 hodin na fotbalovém hřišti FK Slovan, buřty, hry na hřišti a mnoho další zábavy.

Pálení čarodějnic ve Svádově - 30.4.2017 na zahrádce restaurace U Koruny ve Svádově. Rej čarodějnic, pálení čarodějky. Tanec a občerstvení.

Pálení čarodějnic Varvažov - 30.4. od 17.00 u Bistra Bažina, dětské soutěže, 19.00 upálení čarodějnice, občerstvení zajištěno, živá hudba (SDH Telnice+Obec Telnice+ Rybářský svaz)

Pálení čarodějnic v Zadní Telnici - Penzion Kongo (prostory točny autobusu), pro masky buřty zdarma, oheň od 19.00, točené pivo, limo, guláš gril

Pálení čarodějnic ve Velkém Chvojně - 15.00 průvod masek od hasiárny k Restauraci Pod Lipou, 16.00 vyhlášení masek, 16.30 zapálení ohně, 17.00 volná zábava, občerstvení zajištěno, buřty s sebou, živá hudba

Pálení čarodějnic v Lučním Chvojně - 30.4. od 17.00 "na plácku", občerstvení zajištěno, masky vítány

Zásady bezpečnosti pro Pálení čarodějnic1. pálení se provádí v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek např. palivového dřeva, od lesních a dalších porostů a od jakýchkoli dalších hořlavých látek. Pozor na rozšíření požáru!

2. pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby.

3. pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod.

4. po ukončení pálení se ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.

5. Je dobré pálení předem ohlásit na Krajské operační středisko HZS Ústeckého kraje pomocí jednoduchého formuláře na webových stránkách HZS Ústeckého kraje www.hzsoul.cz odkaz: Evidence pálení

6. Vyhnout se používání hořlavých kapalin jako akcelerantů (podpalovaní vatry).

7. Mít připravené dostatečné množství hasiva – vody, písku atd.

8. Neházet do ohně zábavní pyrotechniku

9. Nenechávat oheň bez dozoru

10. Je dobré si zajistit preventivní dohled dobrovolných hasičů.

Každý otevřený oheň může znamenat nebezpečí požáru, to jest nebezpečí ohrožení života, zranění, ztrátu a poškození majetku.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení čarodějnic, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru. Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. V případě zanedbání této zákonné povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta do výše 500 000 Kč.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje