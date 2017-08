Kamery zkoumají kanalizaci na Střekovském nábřeží

Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ - Obyvatelé neustále zaplavovaného domu na Střekově už rezignovali a jen čekají, až přijde další přívalový déšť.

Každý silnější přívalový déšť vyplaví dům na Střekovském nábřeží. Voda se do jeho suterénu a garáží valí odněkud z kanalizace plné fekálií. Za poslední měsíc se to zdejším lidem stalo už čtyřikrát. Doposud se ale nikomu ani po průzkumu potrubí nedaří zjistit proč. Nepomohly ani kamery.

TRUBKY JSOU ČISTÉ A PRŮCHOZÍ

„My už ani tu spoušť neuklízíme, protože jestli přijde další voda, je to zbytečná práce. Jsme v podstatě na dně. Jen jsme vyházeli vodu a čekáme, co bude dál. Až to někdo vyřeší, teprve pak začneme s vysoušením a větším úklidem,“ líčila Jaroslava Faiglová, jedna z obyvatelů domu, který stojí v nejspodnějším bodě Střekovského nábřeží.

Podle mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK) Ivety Kardianové kamerové prohlídky kanalizačního systému zatím ukázaly, že všechny trubky jsou naprosto čisté a průchozí.

„Ihned po jednání se zástupci města jsme před týdnem začali s monitorováním. Jakmile dokončíme prohlídky, navrhneme společně s městem nějaké vhodné technické řešení napojení vpustí na kanalizační systém,“ řekla Kardianová.

Ústecké vedení ve snaze nějak obyvatelům domu pomoci zorganizovalo zhruba před týdnem setkání s SčVK. „Na setkání jsme doložili bezporuchové fungování čerpací stanice v době srážek,“ uvedla Kardianová.

ZAČALO TO TEPRVE NEDÁVNO, BĚHEM LÉTA

Podobně hovoří i primátorka města Věra Nechybová. „Nemůžeme si ten problém neustále přehazovat jak horký brambor. Kanalizační vpusti, které patří městu, jsou v pořádku. Pravidelně je čistíme. Musí tam být problém, který jako město technicky neumíme identifikovat,“ podotkla primátorka.

Před setkáním SčVK předpokládal, že za problém nejspíš může nedostatečná kapacita kanálů a snížení počtu kanalizačních vpustí během výstavby mobilní protipovodňové stěny.

SčVK prý tehdy navrhoval postavit na Střekovském nábřeží čerpací stanici pro dešťové vody. Nikdo ji ale nechtěl zaplatit.

Zdejší lidé ovšem nesouhlasí. Roky prý měli pokoj. Kanalizace přestala „stíhat“ teprve během prázdnin.

MÍSTO MONITORUJÍ STRÁŽNÍCI I TECHNICI

Po dohodě na setkání s městem teď dům a kanalizace monitorují hasiči, strážníci i technici z magistrátu nebo SčVK.

„Jakmile zaprší, okamžitě vyráží hlídka strážníků. Teď ale několikrát pršelo a voda ihned odtekla, takže se někde muselo něco uvolnit, nebo deště nebyly tak silné,“ poznamenal zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Magistrát vyplaveným lidem poskytl kontejner na zničené věci, slíbil zapůjčit vysoušeče a nakoupil a dodal dezinfekční i čisticí prostředky.

„Jsme za tu pomoc rádi. Teď čekáme na další déšť a uvidíme, co se bude dít,“ dodala Jaroslava Faiglová.