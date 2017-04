Kastelán Střekova nejradši šermuje a pořádá den dětí

Střekov /ROZHOVOR/ – Se šermíři vystupuje i hradní kastelán Pavel Kučaba. Jeho práce obnáší tisíc a jednu věc. Jak sám říká, provoz hradu jde do milionů korun a jeho pozůstatky jsou velmi citlivé.

Pavel Kučaba, kastelán hradu Střekov.Foto: Deník/Janni Vorlíček

Ani vymyslet program není jednoduché. Sám má nejraději dětský den, ale jak v rozhovoru říká, pamatuje i na fandy tradičních festivalů i ctitele historie.

Jak složité vůbec je připravit program, na co se Ústečané mohou těšit?

Festivaly, které tu už mají letitou tradici, zde samozřejmě zůstanou. Jako třeba Útulekfest, nebo Střekovské hudební léto. Také tradiční dětský den, a v září Den vína a burčáku.

Budou také v rytířském sále pokračovat svatební obřady?

Jistě. Rytířský sál máme nově zrekonstruovaný v původní velikosti. Samozřejmě ten ze začátku šestnáctého století, ne ten z roku 1319.

Co jste museli udělat před začátkem turistické sezóny?

Před sezónou musíme vždy projít celý hrad a zjistit, kde nám zima natropila nějaké škody. Nejčastěji to bývají uvolněné kameny na schodech, zábradlí a podobně.

Měli jste před seónou nějakou „mimořádku", jako třeba v minulosti nebezpečně zvětralou skálu?

Mimořádnou událostí bývala právě ta uvolněná skála nad nádvořím. Tu jsme už naštěstí vyřešili. Každý rok před zahájením sezóny masiv prohlídneme, abychom se přesvědčili, že i po zimě jsou skála a nádvoří bezpečné.

Co za škody na zřícenině Střekova letošní krutá zima napáchala?

Kupodivu, tuhá zima tak neškodí, jelikož neteče tolik vody. Nejhorší škody napáchá tekoucí voda mírné zimy. Zatéká totiž do spár, do sálů, za omítky. Letošní zima, byť tuhá, pro hrad byla příznivá.

Kde je největší stavební slabina hradu a kde naopak jeho plus?

Největší slabinou, řekl bych, asi byly stavební úpravy z poloviny osmdesátých let, kdy tu úřady provedly rozsáhlou rekonstrukci. Někdy tu stavaři použily nevhodné materiály. Samozřejmě, byla doba, jaká byla.

Největší plus vidím v jeho umístění nad řekou.

Která část hradního areálu je nejcitlivější?

Takzvané hradní stavení s terasou. Je to velká plocha a její izolace už není nejlepší. V tom bych viděl osobně největší slabinu. Do budoucna určitě musíme počítat s rekonstrukcí, tomu se prostě nevyhneme.

Jak jste se vlastně stal kastelánem?

Většina lidí si myslí, že kastelán musí mít historické vzdělání. Já jsem ovšem stavař. Myslím, že majitele přesvědčilo mé předchozí zaměstnání u firmy, která se zaobírala opravami památek. To asi byla má největší kvalifikace. Zároveň se ve volném čase věnuji historii, historickému šermu a vším, co s tím souvisí.

Mimochodem, které historické za období máte nejradši jako šermíř?

Osobně vrcholnou gotiku. Plátové zbroje, klasické meče. Samozřejmě, dělali jsme i lancknechty a začátek šestnáctého století. Ale prim hraje vrcholná gotika.

Nebývalo snadné sehnat pořádnou plátovou zbroj a ani meče z autopružiny nebyly moc košer, jak sháníte výbavu dnes?

Dnes už jsou naštěstí na všechno specialisté, u nichž si můžete vše objednat. Zbroj, zbraně, oblečení, dokonce boty. Máme to daleko jednodušší, než naši předchůdci v minulosti.

Na závěr, kterou část hradu máte vy osobně nejradši a kdybyste si měl vybrat svou nejoblíbenější akci, která by to byla?

Z míst takzvané Velké stavení, které tu bylo už v roce 1319. Z tohoto původního rytířského sálu zbylo už jen torzo. Dneska na něm máme hradní vyhlídku. Z akcí mám nejradši dětský den. Vždy pobíhám v dobovém kostýmu a dělám takové „děvče" pro všechno. Zaskakuji u atrakcí, když si zrovna ti, co nám s ním pomáhají, potřebují odskočit, zajišťuji zázemí a podobně.