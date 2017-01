Každý člověk by se měl na něco těšit, říká paní Walterová

Ústí nad Labem - V loňském roce Anička Walterová oslavila 105. narozeniny a moc si přála ještě jedno vidět naše divadlo. Ředitel Domova pro seniory v Krásném Březně Jaroslav Marek ji její sen splnil a ještě přidal bonus. Vyvezl ji na zámeček Větruše, aby ji ukázal její město z ptačí perspektivy.

Anna Walterová se svým synem.Foto: Miroslav Vlach

Zná ho opravdu dobře, každou ulici, každý park, pamatuje si jména sousedů před osmdesáti lety. Křehká dáma už špatně vidí, ale stále se podle svých možností zapojuje do aktivního života vrstevníků.

Sport ji provázel celý život, český biatlon sleduje v televizi, rychlobruslařku Sáblíkovou chválí, stejně jako mladé tenistky v Austrálii. Má své oblíbené rozhlasové pořady, před měsícem se zapojila do kroužku německého jazyka, aby si zavzpomínala a ověřila paměť.

Koncem roku se těšila na sníh, vánoční výzdobu, svátky klidu a pohody. Nyní se těší na únorové narozeniny svého syna Karla, kterému bude 77. Prý bude zase celá rodina pohromadě. Paní Anička prostě dovede žít.

"Pod stromeček jsme dostali od vedení tzv. vzpomínkovou místnost, což nejen já považuji za skvělý nápad. Obývací pokoj se starým nábytkem, kde nechybí hrací skříň s deskami Gustava Broma, nebo Standy Procházky, funkční pedálový šicí stroj, knihovna, pětiramenný lustr, starý porcelán, obraz se šeříkem, hodiny, které po válce měl snad každý v Ústí. Říká se tomu RETRO. V těchto prostorách právě probíhají naše jazykové konzultace v němčině. Žádné domácí úkoly a zkoušení nečekejte, studentům je hodně přes osmdesát, ale je to fajn. Ráda vzpomínám na kávičku v oblacích, to bylo skutečně milé překvapení k narozeninám a musím uznat, že opravená Větruše je to moc hezké a reprezentativní místo. Jen kdyby jich tu bylo víc," říká stařenka.

Po chvilce přešla řeč na bydlení. "Ve zprávách jsem sledovala dostavbu dálnice, doufám, že bude sloužil lidem hodně dlouho bez avizovaných problémů. Slyšela jsem od syna, že se v okolí Ústí dost staví rodinné domky. To je dobře. Já jsem žila dlouho na Klíši a tenkrát každý větší dům měl svého správce. Ten nejprve vybral nájem a potom zkontroloval půdu, sklepy, naleštěné mosazné kliky, uklizený chodník. Vyžadoval pořádek, ale také se o dům poctivě staral. Taková byla doba. Dnes je to trochu jiné, nebo ne," říká se šibalským úsměvem a přidává svůj letošní sen.

"Vyhlížím jaro, držím palce panu Gottovi, kterého mám moc ráda a pokud budu zdravá, tak bych ještě jednou ochutnala kávičku na Větruši," končí rozhovor a přitiskne se blíž ke svému synovi. Není to úžasná dvojice?