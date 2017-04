Knihovnu čeká obří stěhování a oprava za padesát milionů

Ústí nad Labem - Akci kulový blesk rozjela Severočeská vědecká knihovna v Ústí. Svou pobočku ve Velké Hradební 49 musí z větší části vystěhovat, jelikož budovu čeká rozsáhlá rekonstrukce.

Severočeská vědecká knihovna.Foto: DENÍK/archiv

Oprava za téměř 50 miliónů korun potrvá dva roky. Knižní fond včetně služeb pro čtenáře se tak prozatím přesune do prostor po bývalé Všeobecné zdravotní pojišťovně ve Velké Hradební.

MUZEUM JE VE HŘE

„Jednáme také o možnosti přestěhovat knihovnu do prostor ústeckého muzea. Čtenáři se naposledy podívají do staré budovy posledního června, poté knihovnu uzavřeme a nejpozději do dvou let znovu zpřístupníme. Rádi bychom však, aby to bylo dříve," uvedla ředitelka knihovny Jana Linhartová.

Jak podotkla, dosavadní objekt knihovny ve vile továrníka Wolfruma se dlouhodobě potýká s nevyhovujícími prostory.

„Budova chátrá odspodu, je tedy potřeba ji izolovat, včetně opravy střechy. Objekt není památkově chráněný, neznamená to ale, že bychom dělali nějaké radikální změny. Chceme knihovně zanechat ráz, který dosud měla, aby se lidé vraceli do prostor, na které jsou zvyklí," uvedla Linhartová.

Knihovna je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Radní tak už schválili zadávací řízení veřejné zakázky.

„Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešního souvrství včetně izolací a nové krytiny, nutné lokální opravy krovů, dispoziční úpravy, vestavbu nového výtahu, novou fasádu objektu včetně oprav štukových prvků, restaurátorské práce v části interiéru, výměnu oken a zprovoznění venkovních předokenních rolet. Dojde také ke kompletní výměně vnitřních instalací a sociálních zařízení a úpravy interiéru včetně restaurátorských prací," upřesnila detaily mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

DOTACE OD MĚSTA NA KNIHY

Součástí stavby jsou též nové přípojky instalací, terénní úpravy kolem budovy, nové venkovní osvětlení, oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu.

Zajímavé je, že knihovnou se na posledním zasedání zabývali také zastupitelé města Ústí. Jako každoročně jí přiklepli dotaci na nákup nových knih. Letos to bylo 400 tisíc korun. Možná to ale nebude jediná částka, kterou od města čtenářská mekka získá.

„Návrh na usnesení byl pozměněn o ukládací doložku pro náměstka Jiřího Madara, který má jednat s vedením Severočeské vědecké knihovny Ústí o možném navýšení finanční podpory městem ještě v roce 2017 a připravit výhled finanční podpory města od roku 2018," uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová.

Severočeská vědecká knihovna se rozšířila o prostory ve Velké Hradební 49 v roce 1948. Počet čtenářů byl tehdy kolem dvou tisíc. Jde o vilu textilního továrníka K. H. Wolfruma, (postavena 1913 - 1915). Vila sloužila jako jediná budova centrální knihovny až do roku 1993.