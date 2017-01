Kolem ruiny hotelu Máj se začínají hýbat ledy

Severní Terasa – Zájezdové autobusy nahradily hlídky strážníků a policistů. Recepci nezdobí klíče s čísly pokojů, ale tuny sutin a odpadků. Namísto vybrané zahraniční klientely přespávají v jednotlivých patrech ústečtí bezdomovci. Taková je realita kdysi vyhlášeného hotelu Máj na Severní Terase, který se změnil v ruinu.

Bývalý interhotel koupil v roce 1998 ve velké privatizaci podnikatel Jaromír Houžvička. Ten žije mimo Ústí nad Labem a o svou nemovitost se nestará. Po mnoha letech se starostce Severní Terasy Renatě Zrníkové podařilo s Houžvičkou navázat kontakt. Dva roky s ním vyjednávala na dálku, na jaře se s podnikatelem sejde osobně.

JEDNÁNÍ NEJSOU JEDNODUCHÁ

„Pokoušíme se najít společnou řeč a vzájemnou důvěru v jednáních, která nejsou jednoduchá," říká starostka. Čtěte také - Exekuce největší ruiny Ústí, hotelu Máj, se vleče

Jednou z možností je podle jejích slov odkup zničené nemovitosti. O tom by ale muselo rozhodnout město. „Náš obvodní úřad nedisponuje finanční rezervou a dotace, které do rozpočtu dostáváme, sotva pokryjí provoz úřadu. Další možností je soukromý investor, který by měl zájem nemovitost bývalého hotelu Máj odkoupit a realizovat svůj vlastní podnikatelský záměr," vysvětluje starostka.

Houžvička je podle ní přesvědčený, že mu kdysi bylo ukřivděno a podíl na likvidaci jeho podnikání má jakási ústecká mafie. To ale nikdo nikdy neprokázal.

„Mám nevratnou škodu obrovského rozsahu. Budu chtít, aby byli k zodpovědnosti dovedeni ti, kteří to způsobili. Ale vím, že jde o marný boj. Práva se nedovoláte, můžete mít tisíckrát pravdu, ta mašinérie je neprůstřelná. Jsou to kasty, které to území v Ústí ovládají. Je v tom zapletená policie, státní zástupci, soudci, místní samospráva, jedinec se tomu neubrání. Jedinou naději mám, a to bránit se u evropských orgánů," uvedl před časem pro Ústecký deník Jaromír Houžvička.

ODEŠLO SKORO PADESÁT ZAMĚSTNANCŮ

Vše nahrává spíše verzi o špatném hospodaření hotelu od roku 1998. Jak podotkla bývalá ekonomka hotelu Ilona Kobrová, po dvou letech Houžvičkova ředitelování zbylo z původních 60 zaměstnanců jen 11.

„Na každý rok jsme vždy měli nasmlouvané ubytování za zhruba 20 milionů, aby se mohli zaplatit zaměstnanci, provoz a něco i zbylo v rezervním fondu. Po nástupu pana Houžvičky se všechno zrušilo," podotkla Kobrová s tím, že podle Houžvičky hotel rozkradli také zaměstnanci.

„To samozřejmě není pravda. Na celém hotelu byly elektronické pokladny. Dále probíhaly měsíční inventury a vše se velmi tvrdě sledovalo, i přesný počet příborů," dodala Kobrová, která v hotelu skončila v červnu 1999. Po silvestrovských oslavách příchodu roku 2000 ukončil činnost i samotný Máj.

NARKOMANI A ZLODĚJI

Od té doby budova chátrá a stal se z ní squat. Na seznamu hostů vybydleného hotelu jsou hlavně lidé bez domova a narkomani. Často se sem ale podívají i hasiči. Jako třeba minulou středu. „V přízemí hotelu hořely odpadky," vysvětlil mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. V mrazivých dnech si tady totiž nezvaní obyvatelé rozdělávají ohníčky přímo uvnitř skeletu.

A zloději kovů? Máj potkal podobný osud jako zchátralé činžovní domy v ústecké ulici Na Nivách. Je už v tak dezolátním stavu, že zde již prakticky není co ukrást. „Do hotelu Máj už policejní hlídky jezdí minimálně. Většinou v souvislosti s požárem nebo nepravidelnými kontrolami zde přebývajících osob," potvrzuje policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Více - Hotel Máj ohrožuje hlavně děti, které si tam chodí hrát

Policisté i zástupci města upozorňují také na špatný statický stav budovy a riziko úrazů. „Cedule se zákazem vstupu na soukromý pozemek vydrží bohužel většinou jen pár hodin, než je někdo zlikviduje. Právě proto, že jde o soukromý majetek, nemůže zajistit ochranu objektu městská policie, povinnost zabezpečení je na majiteli," doplnila starostka Zrníková. Věří, že ostudné místo ve frekventované ulici Hoření změní svou tvář k lepšímu co nejdřív.

Další články k hotelu Máj - Hotel Máj měl prestiž, vzpomínají zaměstnanci

Největší squat v Čechách: Hotel Máj

Ať konečně spadne, bude pokoj, říkají Ústečané





Hotel Máj byl postaven na konci komunistické éry. Vlastnila ho společnost Interhotely Liberec a. s. Na konci 90. let ho koupil podnikatel Jaromír Houžvička za 7,7 milionu korun. Posledních 15 let je budova opuštěná, stala se sídlem narkomanů a bezdomovců. Několikrát v ní hořelo, zloději kovů rozebrali vše, co mělo cenu. Dnes z budovy zbyly jen holé skelety.