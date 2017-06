Kuřáky stát postavil do pozice teroristů

Poznámka Zdeňka Plachého

V některých hospodách a výčepech bylo o prvním červnovém víkendu téměř prázdno. Ne že by snad lidé neměli chuť se pobavit, odreagovat, dát si nějaké to pivo… Ale do podniků se mnohým nechtělo. Raději stáli na chodníku, v příjemném večeru popíjeli na ulici, povídali, kouřili. Byl to totiž první víkend, kdy platil takzvaný protikuřácký zákon.

I malé hospůdky bez předzahrádek se snad přes léto udrží, dokud počasí dovolí. Až přituhne, bude asi hůř. Otázkou však je, vydrží-li pevné nervy lidem, kteří v okolí takových podniků bydlí. Mít otevřená okna a pod nimi třeba dvacítku lidí, kteří si povídají? Noční ulicí se i střízlivě tlumené hlasy pěkně nesou…

Stát zákazem kouření v podnicích postavil kuřáky prakticky do role těch, kteří terorizují své okolí. Nedobrovolně, po několika pivech možná i nevědomky. Kvůli zlozvyku, který je však stále legální, se ocitají jednou nohou v problémech. Proti své vůli obtěžují sousedy. Možná by mohli začít s uměním; tvořit mlčenlivá a čoudící sousoší.