Ladislav Šimek: Do dvou let vyrobíme čtyři letadla měsíčně

Ústí nad Labem - /ROZHOVOR, GALERIE/ Vyrábí se ručně a má nižší provozní náklady než automobil. Dvoumístný ultralehký letoun QUALT 200 L je vůbec prvním letadlem vyráběným v Ústí nad Labem i celém Ústeckém kraji. Novinku přináší Ladislav Šimek, bývalý prezident výrobce letadel Aero Vodochody. Jeho první stroj poprvé vzlétne příští rok v dubnu. Do dvou let chce vyrábět tři až čtyři letadla měsíčně.

Bývalý šéf Aera Vodochody Ladislav Šimek z Ústí nad Labem se rozhodl zůstat v oboru a dělat letadla na vlastní pěst. Jeho dvoumístný ultralehký letoun bude vůbec prvním letadlem vyráběným v celém Ústeckém kraji. V areálu průmyslové zóny Tonaso chce časem začít stavět také vrtulníky a vírníky. Na snímku Šimek pózuje v trupu nového stroje.

Nevypadá zrovna jako majitel, bleskne mi hlavou, když vidím Ladislava Šimka, jak ke mně přichází. Má na sobě montérky, pracovní bundu a zelenou zmijovku. O tom, že to tady vede, kromě jeho nadšeného povídání svědčí snad jen bluetooth sluchátko, které má v uchu. Mobil mu v kapse pořád pípá, ale Ladislav Šimek ho při rozhovoru ignoruje a ve výrobní hale v ústeckém Tonasu mi líčí, jak před měsícem rozjel výrobu dvoumístného ultralehkého letadla Qualt 200 L.

„Tady vidíte formy na křídla a trup. Vedle máme stříkací box, kde se nanáší lak. V rohu už máme několik hotových dílů. A přesně tady, jak stojíte, se budou montovat křídla na trup," popisuje třiačtyřicetiletý Ladislav Šimek.

První letadlo bude hotové příští rok v dubnu. Na výrobě se teď podílí jen tři lidé. Včetně Šimka. „Nemám problém vzít váleček nebo štětku a dělat rukama. Společně s ostatními třeba laminuju," říká.

Proč se zapojujete i do samotné výroby? Jste přece majitel, tak byste nemusel.

Pro každou výrobní firmu je důležité, aby se i management sčuchl s výrobou, zapojil se a všemu rozuměl nejen teoreticky, ale i prakticky. Kromě laminování se budu podílet i na montáži, protože se podobá údržbě letadel a budu tak víc chápat problémy budoucích uživatelů.

Co na váš odvážný záměr začít s vlastní výrobou letadel říká okolí?

Spousta lidí je překvapená. Říkají, že nemám šanci, že nepřicházím s ničím revolučním. Ale já věřím v úspěch. Jinak bych do toho nedal svoje peníze.

V leteckém průmyslu nejste nováčkem. Přes sedm let jste vedl společnost Aero Vodochody, letos na jaře jste ale skončil. Mají vás Qualty vrátit zpět do oboru?

Ano, je to odvětví, které člověka vezme za srdce, proto jsem v něm chtěl zůstat. Letadla jsou pro mě ale i koníčkem.

„Qualt má stejné provozní náklady jako osobní auto. Při dnešním stavu silnic je to dopravní prostředek jako každý jiný."

Proč jste si vybral právě letoun Qualt?

Hledal jsem vhodný projekt a narazil jsem právě na Qualt, který se nyní nevyrábí a jeho oživení bude zajímavé. Model před dvaceti lety vymyslel a sestrojil Vladimír Bláha z Lomnice nad Popelkou. Oslovil jsem ho, velmi ho nadchlo, že by jeho letadla mohla opět létat, tak jsme se do toho společně pustili. Bohužel pan Bláha před týdnem náhle zemřel. Je to pro nás velká ztráta, ale slíbil jsem mu, že letadlo postavím. Pokračujeme tedy v jeho odkazu, i když to bez něj bude mnohem náročnější.

Proč firmu rozjíždíte zrovna v Ústí nad Labem?

Protože jsem Ústečák a patriot. Ústecký kraj prakticky nemá tradiční leteckou výrobu a já chci, aby tady byla.

Komu budete letouny prodávat?

Největší část trhu tvoří fanoušci, kteří mají letadla pro vlastní létání a zábavu. Dovedu si představit, že ho využijí třeba farmáři v Americe, kteří si chtějí zalétat a zkontrolovat své pastviny. Samozřejmě letoun je vhodný i pro výcvik pilotů na ultralehkých letadlech a pro další účely.

V čem bude vaše letadlo nové a lepší než stávající modely?

Můžeme se odlišit cenou, kratšími dodacími lhůtami a nabídkou různých modifikací. Nebudu úplně konkrétní, ale řekněme, že doplněním další technologie chceme letadlo posunout k jiným účelům, sledovacím a monitorovacím.

Takže i pro armádu?

Nevylučujeme ani armádní využití. Ale mohu zmínit třeba monitorování národních parků proti pytlákům, hranic proti pašerákům, ropovodů a dalších zařízení za velmi nízké náklady. Letadlo tohoto typu má totiž provozní náklady, které jsou srovnatelné s provozními náklady auta.

Opravdu?

Ano. Pokud někdo chce Qualt jako cestovní letadlo, je to při dnešním stavu silnic a dálnic dopravní prostředek jako každý jiný. U nás není běžné, že by lidé často létali, protože letadlo má jistý punc luxusu, přitom není tak luxusní, jak se zdá. V ostatních částech světa je to běžný dopravní prostředek, rychlejší a v mnoha případech i levnější. My doufáme, že i u nás se to bude posouvat tímto směrem.

Že by s Qualtem letěli lidé třeba z Ústí do Ostravy místo toho, aby jeli vlakem nebo autem?

Ano, v České republice je vydáno přes 14,5 tisíce pilotních licencí. Jsou to lidé různých profesí, mnozí z nich si sami rádi odpilotují letadlo, pokud jedou na služební cestu.

Máte pilotní průkaz?

Mám.

I na ultralehká letadla?

Na ta ještě ne, mám papíry na větší letadla. Na ultralighty se teprve budu přeškolovat a plánuju i papíry na vrtulník. Chtěl bych totiž naše letadla i zalétávat.

Takže každý vyrobený kus se musí předtím, než ho dostane zákazník, otestovat ve vzduchu?

Ano, jedná se o několik hodin. Naše Qualty budeme zalétávat na letišti v Ústí nad Labem.

A potom už bude moci zákazník s letadlem odletět?

V podstatě ano. Předpokládáme, že zákazníci z Evropy s Qualtem rovnou odletí, zámořským zákazníkům letadlo pošleme v kontejneru s odmontovanými křídly. Montáž křídel je ale běžná záležitost, je to něco jako v obchodním domě Ikea dáte dva šrouby a je to. (směje se)

Za kolik ho budete prodávat?

Přesnou cenu zatím nechci uvádět. Ceny ultralightů se pohybují okolo jednoho a půl až dvou milionů korun v základu, ale dle vybavení se cena může lišit.

Jak dlouho trvá výroba jednoho letadla?

Zpravidla několik měsíců. Nejúspěšnější firmy jich vyrábí několik měsíčně, což bychom chtěli i my. Naše první letadlo by mělo být hotové na konci dubna 2017. Potom bychom chtěli každý měsíc vyrobit minimálně jeden kus a výrobu postupně zvyšovat. Během dvou let se chceme dostat do cílového stavu tři až čtyři letadla měsíčně.

Zůstanete pouze u tohoto typu?

Zatím ano, nechci ale vylučovat další projekty. Plánujeme i výrobu dvoumístných vrtulníků Dropper, který je projektem naší sesterské společnosti DROPPER. Nyní vrtulník vyvíjí, my bychom ho pak z velké části vyráběli.

Pro jaké účely bude určený?

Snažíme se zacílit zejména na výcvik pilotů. Může být využívaný i jako hobby vrtulník, jako běžný dopravní prostředek nebo třeba na vyhlídkové lety. Podobným typem je vrtulník Robinson R22, na jeho trh chceme zaútočit. Náš vrtulník by totiž měl být o třetinu levnější s nižšími provozními náklady, přitom bude ve všech letových parametrech lepší a navíc vybaven unikátním motorem české konstrukce. Na přání ho můžeme vybavit autopilotem a klimatizací, což Robinson nemá.

Jak je to možné, že vás model bude o tolik lepší, a přesto levnější?

Robinson má 40 let starou koncepci, která se téměř neposouvá dopředu. Proč? Protože to nepotřebují. Vlastní prakticky celý trh.

Zpátky ke Qualtu. První letoun bude hotový v dubnu. Jak se firma do té doby uživí?

Když spouštíte výrobu poměrně komplexního produktu, nelze očekávat, že vás bude hned živit vzhledem k tomu, že první letadlo vyrobíte za šest měsíců. Proto máme dva výrobní programy, které se doplňují. Vyrábíme nejen letadla, ale i kompozitové díly, z nichž některé používáme pro vlastní potřebu, jiné jsou určeny pro trh.

Kompozitové díly. Co to je?

Kompozit je obecně složenina, něco, co se skládá z více materiálů. V mnoha ohledech mají lepší vlastnosti než kovové díly. My nejvíce používáme skleněné tkaniny sycené pryskyřicí. Kompozity pak prodáváme i neleteckým firmám. Dnes se z nich dělá například velká část autobusů, trolejbusů, lodí a dalších zařízení.

Co je na výrobě letadel nejtěžší?

Výroba není složitá, jde spíš o striktní dodržení všech postupů. V letectví se defekty neodpouštějí. I drobná chyba může způsobit fatální nehodu. Roli hrají zkušenosti a manuální zručnost.

Je ruční výroba běžná i u větších výrobců?

Ano, u tohoto typu kompozitu je ruční výroba běžná. U jiných kompozitových technologií se však stále víc uplatňují nejrůznější formy automatizace.

Kolik máte zaměstnanců?

Nyní pracujeme ve třech lidech a nabíráme nové zaměstnance. Nemusí mít předchozí kvalifikaci z letecké výroby, zaučíme je. I když pokročilé díly, jako jsou uhlíkové nosníky, vyžadují zkušenosti. Ty ale lidé získají u nás. Do tří měsíců budeme zaměstnávat letecké mechaniky, hledáme i administrativní pracovnici. Do konce příštího roku chceme zaměstnávat desítky lidí.

Ladislav Šimek

Narodil se v Ústí nad Labem a je mu 43 let.

Vystudoval VŠE v Praze a MBA na Thunderbird University v Arizoně.

Prošel manažerskými posty ve společnostech Ústecké pivovary, Drinks Union, Nemak Europe, Office Depot, Kabelovna Děčín či Technometra Radotín.

V roce 2009 se stal prezidentem společnosti Aero Vodochody, která vyrábí letadla. Skončil letos na jaře.

Do června byl zároveň prezidentem Svazu českého leteckého průmyslu.

Je rozvedený, má dvě dcery.

Ve volném čase rád vaří, pilotuje letadla a sportuje. Uběhl maraton na všech kontinentech.

QUALT 200 L

dvoumístný ultralehký letoun o váze zhruba 300 kg

letadlo navrhl a zkonstruoval Vladimír Bláha, první prototyp vyrobil v Lomnici nad Popelkou v roce 1997

dolet 700 km, se zvětšenými nádržemi až 1 100 km

průměrná spotřeba 5 až 6 litrů na 100 km

rozpětí křídel 9,2 metru, délka 6,1 metru

cestovní rychlost 140-190km/h

zatím vyrobeno 35 kusů, model se přestal vyrábět v roce 2009