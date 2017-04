Legendy světového rallye se proženou naším krajem

Chabařovice, Ústecký kraj - Legendy automobilových soutěží opět po roce zavítají do Ústeckého kraje. Sedmý ročník Rallye Praha Revival slibuje na 160 posádek od nás i ze zahraničí na vozech, které se účastnily závodů v padesátých až devadesátých letech minulého století.

Startovní listina jako každý rok přináší zvučná jména. Se startovním číslem 1 odstartuje bývalá hvězda továrního týmu Škoda Milan Zapadlo, v poli bude opět norská legenda John Haugland, letos přijede i Fin Janni Paasonen. Také tito jezdci šířili slávu české značky.

SILNÍ POLÁCI I RYCHLÉ ŽENY

"Tradičně silné zastoupení mají na revivalech polští jezdci, i tentokrát v čele s Andrzejem Jaroszewiczem a Blažejem Krupou. Na startu nebude chybět ani bývalý československý, posléze slovenský reprezentant Jozef „Dodo" Studenič," doplnil Jaroslav Malík, jeden z organizátorů.

Světovou třídu má dámská belgicko-francouzská posádka „Christine" – „Biché". „Christine" úspěšně závodila v Le Mans, byla první ženou závodící v NASCARu , ve slavných dobách Škody 130 RS závodila v továrním týmu Škoda v okruhovém mistrovství Evropy, „Biché" má ve své bohaté kariéře i vítězství v Rallye Monte Carlo.

V pátek 28. dubna zamíří posádky po startu v Praze přes Kladno do Teplic, kde v Hotelu Panorama naleznou útočiště pro následující dvě noci. "V sobotu čeká všechny jízda podle itineráře za dodržování dopravních předpisů zpestřená měřenými úseky na show section na rallykrosové trati v Chabařovicích, trati závodu do vrchu na Telnici a dvakrát budou mít příležitost vidět pestrou karavanu revivalu i litoměřičtí příznivci automobilového sportu a jeho historie na výstavišti Zahrada Čech, kde posádky absolvují na místním asfaltu tři kola o celkové délce zhruba dva a půl kilometru," uvedl Malík.

Po absolvování sobotního programu se účastníci vrátí opět do Teplic, odkud v neděli přes show section na mosteckém polygonu a kladenský haldadrom zamíří do cíle v pražském Radotíně.

"Revival je akce primárně určená pro posádky, skromný pořadatelský tým nemůže divákům zajistit servis, na který jsou zvyklí z velkých závodů. Přesto jsou organizátoři i jezdci rádi, pokud akci navštíví opravdoví fandové motoristického sportu, kteří při sledování závodních automobilů nezapomenou na zdravý rozum, pravidla slušného chování a ohleduplnost k životnímu prostředí tak, aby zážitek z této akce nebyl pokažen nějakou nepříjemnou událostí," uzavřel organizátor.

Program Rallye Praha Revival 2017:Pátek 28.4.2017 18,45 hod. Praha centrum - slavnostní start 1. vozu; 20,10 hod. Stack Kladno; 21,05 hod. Cíl - Teplice náměstí Svobody

Sobota 29.4.2017 09,00 hod. Teplice Panorama hotel - Start do II. etapy; 09,19 hod. Rallycross Chabařovice; 09,59 hod. Hillclimb Telnice; 12,55 hod. Rallycross; 13,58 hod. Hillclimb Telnice; 16,22 hod. Rallycross; 17,00 hod. Cíl - Teplice Panorama hotel

Neděle 30.4.2017 09,30 hod Teplice - Panorama hotel - Start do III. etapy; 10,31 hod. Polygon Most; 12,08 hod.Stack Kladno; 13,00 Cíl - Učiliště Radotín; 16,00 Vyhlášení výsledků – jídelna SOU Radotín