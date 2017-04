Letecká záchranka? Ministerstvo stále nevybralo nového provozovatele

Ústecký kraj - Výběrové řízení na leteckou záchranku ještě neskončilo. Ministerstvo má pro stávajícího provozovatele další peníze.

Společnost DSA i nadále zajistí leteckou záchrannou službu v Ústeckém kraji. Ministerstvo zdravotnictví totiž ještě nevybralo jejího nového provozovatele, jelikož zatím neskončilo výběrové řízení, které vyhlásilo v březnu.

TŘETÍ DODATEK KE SMLOUVĚ

Informaci potvrdila Štěpánka Čechová, tisková mluvčí ministerstva. „Minulý týden ministerstvo podepsalo třetí dodatek ke smlouvě se společností DSA, a to na částku dva miliony korun bez DPH. Díky němu bude i na další období zajištěna v Ústeckém kraji tato služba do doby, než uzavřeme novou smlouva s vítězem výběrového řízení," sdělila mluvčí Čechová.

Původní výběrové řízení ministerstvo v lednu zrušilo kvůli nejasnostem ohledně technických požadavků na vrtulníky. Společnost DSA provozuje vrtulníky v Ústeckém kraji od roku 2003. DSA neuspěla v tendru na zajištění záchranné služby na ústecké základně v příštích čtyřech letech.

Kvůli její stížnosti u antimonopolního úřadu nemohlo ministerstvo s vítěznou firmou ATE uzavřít smlouvu.

Ústecký kraj od ledna několikrát na ministerstvo zdravotnictví apeloval, aby tendr na leteckou záchranku pokud možno co nejvíc urychlilo.

„Nemáme informace, co by následovalo v případě vyčerpání peněz pro společnost DSA ještě před uzavřením výběrového řízení. Přihlášky by měly být uzavřeny k 10. květnu. Ústecký kraj má velké obavy ohledně provozu letecké záchranky v případě opětovného odložení podpisu smlouvy po novém výběrovém řízení," poznamenala krajská mluvčí Lucie Dosedělová.

OTEVŘENÁ PETICE

Kvůli letecké záchranné službě vznikla i otevřená petice na pravidelných poradách ústeckých starostů. Podepsaly ji více než čtyři desítky starostů z Ústecka.

„Počkáme do konce výběrového řízení. Pak 17. května budeme mít setkání starostů a když už se do té doby dozvíme něco bližšího, dohodneme další postup," řekl Miroslav Suchý, starosta Dolních Zálezel, který měl petici na starost.

Mluvčí ministerstva Čechová zároveň vysvětlila, že zatím nedokáží přesně stanovit termín pro uzavření smlouvy s ohledem na nutnost dodržet všechny zákonné lhůty.

„Budeme usilovat o co nejrychlejší dokončení výběrového řízení a uzavření smlouvy. Dále připomínáme, že v případě jakýchkoli okolností je stále platné memorandum o zajištění letecké záchranné služby ze strany armády a policie," dodala Štěpánka Čechová.

Vedení společnosti DSA se k tomu do uzávěrky vydání nevyjádřilo.

Tendr na Leteckou záchranku v krajiPrvní tendr na leteckou záchranku vyhrála společnost Air-Transport Europe (ATE). Jenže dosavadní provozovatel, firma DSA podal proti výsledku protest. Ministerstvo nakonec výběrové řízení zrušilo kvůli nejasným požadavkům na vrtulníky poskytovatele.