Lidé brali večerky útokem. Ve velkém skupovali rum i pečivo

Ústí nad Labem - Dveře velkých obchodů a supermarketů zůstaly letos o vánočních svátcích poprvé zavřené. Vztahuje se na ně zákonná regulace otevírací doby během vybraných sedmi státních svátků, která platí od října.

Lidé brali večerky útokem.Foto: Deník/Karel Pech

Obchodů s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních se ovšem omezení netýká. Oblíbené vietnamské večerky v centru města, ale také například Gastro Hvězda na Klíši či nonstop pekárna Aplica ve Velké Hradební tak měly o Vánocích na dveřích ceduli s nápisem „Otevřeno".

„Jedeme furt, máme vlastní pekárnu, takže dveře se tady netrhnou. Od normálního víkendu je nárůst zákazníků určitě znát. Lidé nemají kam jít, a tak kupují opravdu všechno, od pečiva až po alkohol," sdělila včera odpoledne prodavačka Hanka z Apliky ve Velké Hradební.

KUPOVALI I CIGARETY NEBO POLÍVKY

Její kolegyně Nikola zatím stačila během dvou minut obsloužit pět zákazníků. „Rum, vodka, víno, ale i cigarety nebo polívky," vyjmenoval prodavač z vietnamské večerky v Masarykově ulici věci, co si u něj Ústečané během svátků nejvíce nakupovali.

Nad dodržováním zákona pak dohlíželi inspektoři z České obchodní inspekce (ČOI). „Měli jsme lidi v terénu po celé republice, kteří zákaz prodeje kontrolovali," potvrdil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Za nedodržení zákazu prodeje je možné uložit pokutu až do výše 1 milionu korun s tím, že pokud by se obchodník prohřešku dopustil opakovaně, hrozí mu postih až do výše 5 milionů korun.

Skupina senátorů v čele s teplickým primátorem Jaroslavem Kuberou (ODS) před nedávnem oznámila, že proti zákonu podá ústavní stížnost. Podle ní je diskriminační, protože zvýhodňuje jednu skupinu zaměstnanců před jinými.