Mladému chovateli z Předlic zabili lidé už desítky zvířat

Předlice – Pomáhá zraněným a opuštěným zvířatům, jeho minizoo v předlické Kolonii navštěvují děti z mateřinek a nadšeně poslouchají povídání o životě čtvernožců. Se svou největší bolestí se však osmnáctiletý chovatel Adam Matouš svěří jen jejich učitelce. Jeho zvířata totiž někdo zabíjí.

Nejde přitom o ojedinělé případy. Mladý chovatel se s útoky na svá zvířata potýká už řadu měsíců.

HÁZÍ PO ZVÍŘATECH KAMENY

„Loni v srpnu mi někdo zabil 25 kachen. Letos čtyři slepice, krocana, ovečku. Další zvíře jsem našel mrtvé, kolem byly pohozené kameny, kterými se do něj trefovali. Do rána mi dodýchalo v náruči,“ smutně líčí Adam.

„A to nejsem sám, i ostatním tu někdo tráví kočky a psi, občas se kočka vrátí i postřelená. Lidi jsou fakt zlí,“ dodává.



Ti, kteří ho znají, přitom Adama Matouše popisují jako hodného kluka, který pomáhá zatoulaným zvířatům už od dětství.

„Adama znám odmalička, chodil k nám do školky a my teď s dětmi chodíme k němu. Teď je úplně na dně. Myslím, že potřebuje dodat naději, že jeho snaha není marná, že jsou i lidé, kteří ho chápou a podporují,“ myslí si ředitelka Mateřské školy Kolonka Zdeňka Langová.

PONÍKA SI RADĚJI NEPOŘÍDÍ

Není divu, že děti z mateřinky jeho malou „zoo“ milují. Vzhledem k omezenému prostoru totiž chová trpasličí druhy prasat, ovcí a koz. Najdete u něj ale i králíky, husy, kočky, psi a dokonce i včely. „Chtěl jsem i poníka, ale mám malou zahradu a teď i strach, že by mu někdo ublížil,“ přibližuje mladý chovatel.



Zákoník ale na utýrání většího počtu zvířat pamatuje. Pachatel může skončit až na pět let za mřížemi. Nejdříve ale musí majitel zvířete prokázat, zda jeho zvíře skutečně někdo otrávil, například veterinární prohlídkou či pitvou.



Adam se zatím na policii neobrátil, na pozemek však umístil kamery, které by mohly zajistit případný důkazní materiál. A jak doufá, tak i odradit pachatele podobných ohavných činů.