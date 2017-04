Lidi v Ústeckém kraji dusí nejvíc exekucí v zemi

Ústecký kraj – Když se vzali, moc peněz neměli. Práci ale oba manželé Staňkovi měli slušnou. Dohromady si vydělali přes třicet tisíc korun, což ještě po přelomu milénia vůbec nebylo špatné. Rozhodli se tedy, že si vezmou hypotéku na byt a kreditní kartu na vybavení.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Idylka skončila, když Jindřich Staněk přišel o práci. Jelikož nové zaměstnání hledal dlouho, nakonec to dopadlo, jak muselo. Na rodinu se vrhli exekutoři a Staňkovi jsou dnes statistickou položkou na unikátní mapě exekucí, sestavené nevládní organizací Otevřená společnost a Ekumenickou akademií.

POTRAVINY A NÁJEM DOSTALY PŘEDNOST

„Mateřská tehdy nebyla nijak vysoká a první dítě mělo své potřeby. Museli jsme mu nakoupit výbavičku, postýlku, nemohla jsem kojit, takže sunar několikrát denně. Když Jindra přišel domů s výpovědí a bez odstupného, málem jsem se psychicky zlomila. Potraviny a nájem dostaly přednost. Na splátky, nebo různé poplatky jsme neměli," líčí smutně maminka dnes již dvou dětí.

Manželé dodnes zápasí s exekucemi, stejně jako téměř devatenáct procent obyvatel ústeckého okresu, případně více než 20,5 procenta obyvatel samotného Ústí nad Labem. Jak vyplývá z on-line mapy exekucí, sdílí podobný osud jako manželé Staňkovi desetitisíce lidí z Ústecka.

"Mapu exekucí jsme zpracovali jako odpověď na kritický nedostatek přesných dat o předluženosti velkého množství obyvatel a jako první podobný počin v tomto směru chceme inspirovat další. Na základě výzkumu vycházejícího z rozhovorů můžeme zpochybnit obecně přijímané mýty o předlužených lidech. Hlavně o důvodech, které je do této situace dostaly," řekl Radek Hábl, který přípravu mapy exekucí koordinoval.

Z výzkumu Otevřené společnosti a Ekumenické akademie vyplývá, že příčinou neschopnosti dluhy splácet není ani tak nízká finanční gramotnost zadlužených. Mnohem častěji to bývá souhra více nepříznivých okolností v životě.

ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ, ROZVOD, NEMOC…

Třeba zrovna ztráta zaměstnání, nebo rozpad manželství, případně onemocnění nebo úmrtí někoho blízkého. Kromě dluhů se zadlužení lidé musejí navíc často potýkat se stresem, strachem a nedostatkem peněz na základní životní potřeby.

Ostatně, Ústecký kraj je nezadlužení z celé republiky a krajská metropole Ústí stojí hned na druhém místě za městem Most. Na úrovni ústeckého okresu pak na smutnou první příčku v zadluženosti dosáhlo město Trmice, kde exekuce dopadla na víc jak pětatřicet procent obyvatel.

„Šílené číslo. Každý z těch lidí má na sobě jednu a více exekucí. Smutné zjištění, ale bohužel je to věc každého člověka, který má exekuci. Město to nemůže ovlivnit. Bohužel, složení obyvatel máme takové, jaké máme. Žije tu přes tři stovky dlouhodobě nezaměstnaných. I společnosti, co půjčují peníze si podle mne nedostatečně své klienty prověřují. Poradnu pro finanční gramotnost zde máme několik let, ale ne všichni mají zájem sem zajít, poradit se a nedělají to ani při prvním problému. Vytloukají klín klínem, půjčují další peníze, aby měli na splátky a tak dále," poznamenala zdejší starostka Jana Aubrechtová.

V Poslanecké sněmovně ovšem leží novela insolvenčního zákona, která může výrazně pomoci při řešení současné vážné situace, přiblížit ČR ostatním evropským zemím a předluženým lidem nabídnout druhou šanci.

„Zpřístupnění dat o exekucích interaktivní formou, které navíc umožní zjistit, jaký je stav předluženosti jednotlivců a domácností nejen celorepublikově, ale i v obci či regionu, je významným krokem kupředu. Podpůrná opatření na místní úrovni jako dluhové poradny nebo terénní sociální práce díky tomu budeme moci lépe směřovat," dodal Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování, která zařadila dluhovou problematiku do vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016 – 2020.

Exekuce na ÚsteckuÚstí nad Labem: 78 118 obyvatel, 16 054 obyvatel v exekuci, 20,55 procenta.

Trmice: 2610/919/35,21

Chlumec: 3760/342/9,10

Chabařovice 2087/303/14,52

Povrly: 1903/256/13,45