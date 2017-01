Lípa vyvolala válku sousedů v Kojeticích

Kojetice – Sousedská válka vypukla v Kojeticích u Ústí nad Labem. Příčinou je vzrostlá lípa v centru vsi, u které několik let parkovala auta místních obyvatel.

„Auta ničila kořenový systém významného stromu, a to nám vadilo. Jsme pro přírodu a snažíme se zkrášlovat okolí naší obce. Protože jsem členkou kontrolního výboru na úřadě na Střekově, zasadila jsem se o to, aby úřad a magistrát nechaly u silnice udělat obrubník," vysvětluje Zdeňka Mottlová, která se do Kojetic nastěhovala s rodinou před pěti lety.

PSYCHICKÝ NÁTLAK

Podle jejích slov některým sousedům vadí, že obrubník zabraňuje parkování aut pod lípou. „Vyhlásili nám válku. Když úřad vedle lípy nainstaloval lavičku a květináče, záměrně je posouvali, aby zde měli místo na parkování. Psychicky mě to ubíjí," podotýká Mottlová.

Její manžel doplňuje, že příští rok je v plánu rovněž osazení informační cedule u lípy. „Jsem rád, že to manželka dotáhla do zdárného konce. Chceme obec zvelebovat, ne ničit," sdělil Martin Mottl a narazil tak na nedávnou situaci, která se odehrála před jejich domem u zdejší točny.

Jeden z místních starousedlíků Zbyněk Procházka na protest proti úřadům motorovou pilou pokácel několik vzrostlých dřevin. Podle policie vadily při výhledu do křižovatky. „Stromky a keře jsou v prostoru křižovatky a tvoří překážku. Musí se nechat odstranit," uvedl za dopravní policii Karel Havlátko.

ANONYMNÍ UDÁNÍ

Podle názoru starousedlíka za celou situaci mohou sousedé, kteří ho údajně anonymně udali na úřadě, že si u domu ilegálně postavil parkoviště a vysázel okrasné stromky.

„Člověk vlastníma rukama něco buduje a zvelebuje své okolí, a pak přijde anonymní udání a už po mně jdou úřady," uvedl tehdy Procházka, který naznačil, že jde o místní rodiny, jejichž příjmení začíná na písmeno „M". Vše tak odkazuje právě k manželům Mottlovým a Muchovým. Obě rodiny to ovšem kategoricky odmítají.

„Naopak tím, že si sousedé stěžovali na zmíněný obrubník na úřadech, tak sami vyvolali dopravní šetření úřadů, z čehož logicky vyplývá, že udali sami sebe," říkají Mottlovi.

„Obrubník je kamenem úrazu, neboť zde nemohou parkovat klienti místní neoficiální hospody. Túje jsem vypěstoval a daroval jsem mu je. Až později jsem se dozvěděl, že měl nařízeno do 30. listopadu 2016 túje přesadit. On však natruc stromy pořezal a cíleně ze sebe v novinách udělal chudáka starousedlíka," dodal Ivo Mucha.

