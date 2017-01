Luboš Moudrý: Zvíře může i po své smrti nést zajímavé poselství

Krásné Březno /ROZHOVOR/ - Luboš Moudrý je rodák z Chomutova, Ústí si ovšem zamiloval už v mládí. Pracoval v ústecké zahradě jako chovatel. Od 1. ledna 2016 se po mnoha letech odborných zkušeností do zoo vrátil a stanul přímo v jejím čele.

Ředitel ústecké zoo Luboš Moudrý.Foto: Deník/Karel Pech

Rok uplynul, a tak je čas na bilancování i výhled do časů budoucích. Lubomír Moudrý v rozhovoru pro Ústecký deník nastiňuje, jak se podle jeho názoru bude zoo vyvíjet dál, proč bez výběrového řízení zaměstnal bývalého starostu Střekova, ale také to, kdy přikráčí do Ústí tučňáci brýlatí.

Od začátku roku 2016 pracujete na tzv. generelu Zoo v Ústí, který se zabývá rozvojem zahrady včetně parkování, ale třeba i výstavbou nových pavilonů. Kdy bude materiál hotový?

Čím víc na něčem pracujete, tím více nuancí se před vámi otevírá. Jde nám o to, aby se v zahradě skloubila chovaná zvířata, ale aby se u nás prezentovalo i to, v čem zvířata žijí. Biotopy, životní prostředí, botanické, geologické, ale třeba i paleontologické prvky, to vše je důležité pro celkovou prezentaci zoo veřejnosti. První termín byl polovina 2016, druhý konec 2016 a dneska vím, že hotový bude v prvním čtvrtletí 2017.

Co s hotovým generelem uděláte dál?

Hodlám ho předložit zastupitelstvu, které seznámím se třemi základními variantami, jak by zahrada mohla vypadat. Můžeme tu mít obrovské moderní pavilony, ale třeba i mnohem menší budovy. V okamžiku, kdy zastupitelé vyberou nejvhodnější variantu, pak začneme zpracovávat konkrétní projekty a expozice. Prioritu bude mít exotárium, dostavba a rozšíření pavilonu slonů a nová expozice pro orangutany, která prošla od devadesátých let minimálními úpravami a bereme ji teď spíše jako provizorium.

Nenaruší zpracování generelu odstoupení starostky Yvety Tomkové z dozorčí rady zoologické zahrady?

Lidé přicházejí a odcházejí, to je běžné. Členy dozorčí rady Zoo Ústí jmenuje rada města. Členové dozorčí rady se zatím na přípravě generelu nepodíleli nějak intenzivně, své členství vykonávají zdarma ve svém volném čase, každý má své jiné zaměstnání. Nikdo po nich nemůže chtít, aby suplovali roli zaměstnanců zoo. Velmi si cením, že jsou v radě tři bývalí ředitelé přímo ze zoologické zahrady v Ústí. Jsou to lidé, kteří znají prostředí a každý z nich tady nějakou dobu působil. Budou to právě členové dozorčí rady, kteří dostanou generel jako první do ruky a sdělí případné připomínky.

Abych se vrátil k původní otázce, starostka Tomková odešla kvůli tomu, že od ledna nastoupil do zoo odvolaný starosta Střekova Miroslav Štráchal, který neprošel žádným výběrovým řízením. Proč neproběhlo?

Dělat výběrové řízení na pozici vedoucího útvaru tady nebylo zvykem, a to myslím si ani historicky. Není to navíc ani povinnost, podle směrnic města musí projít výběrovým řízením ředitel. Žádné narušení předpisů se tedy v tomto případě nestalo. Já jsem ve všech svých působištích byl vždy zvyklý, že si své spolupracovníky vybírám podle referencí, zkušeností a podle toho, co už v životě odvedli. Reference na pana Štráchala byly ve skrze pozitivní, z hlediska odbornosti a zkušeností jako ekonoma. Působil jako ředitel Městských služeb Ústí, organizace, která je srovnatelná s ústeckou zoo. Obhospodařovat zoo jako takovou je dost složitá záležitost, takže jsem potřeboval osobnost, která prošla podobnými podmínkami.

Opozice to však označila za politickou trafiku.

Nikdy jsem se neangažoval v politice. Neřídím se tím, co který politik potřebuje nebo nepotřebuje.

Kde jste si na pana Štráchala sehnal reference?

Reference jsem získal od členů dozorčí rady. Znají místní prostředí a organizace. Sice bydlím v Ústí od roku 2007, ale pracoval jsem 15 let v zoo v Děčíně. Na začátku roku 2016 jsme už jednali s panem Štráchalem, ale tehdy právě z politických důvodů by to byl nesmysl, aby nastoupil. Momentálně je už jen řadový zastupitel, není starosta, nevidím tedy ani z politického pohledu na tom nic špatného.

Po exstarostovi mají do zoo dorazit i tučňáci do expozice po lachtanech…

Ano, probíhají vnitřní práce, kdy momentálně jsme ve fázi úprav elektroinstalací. Čekají nás nové dlaždice na podlahách i obkladačky na zdích včetně řešení vnitřního prostředí z pohledu větrání a vytápění. Odpařuje se velké množství vody. Je tam také poměrně velký bazén, kde ještě nedávno přebýval jeden z tuleňů. Design expozice přijde na řadu až na jaře. Do té doby musíme udělat výběrové řízení na dodavatele.

A kdy tedy pinguíni dorazí na pověstnou pláž?

Pláž vznikne v měsících duben, květen. Takhle, my ještě pořád nevíme, kolik přesně tučňáků bude, ani kdy přesně přijdou. To je otázka, kterou na celoevropské úrovni řeší koordinátor celoevropského chovu, který sbírá informace od jednotlivých chovatelů a zahrad, a pak si udělá představu, kolik zvířat a kam může poslat. Tyto informace očekáváme během ledna až února. Z velké opatrnosti tak říkáme, že expozici chceme otevřít v průběhu hlavní návštěvnické sezony. Předpokládané náklady jsou kolem osmi milionů korun.

Chcete pořídit i nějaké nové druhy zvířat kromě tučňáků?

Jestliže chceme být součástí celoevropské komunity zoologických zahrad, musíme dodržovat chovné regule. Mezi těmi regulemi je například to, že si jen tak nedovezeme zvíře odněkud z afrického pralesa a nezařadíme si ho do chovného programu. Program má pevné zásady a já bych to těmito zvířaty celé narušil. Pokud ale vidím možnosti rozvoje, tak v ptačí říší, tam máme velké mezery. Chtěli bychom se také zaměřit na výstavbu nové expozice pro zoborožce a k tomu by měly vzniknout dva až tři prostory pro nějaké menší druhy ptáků. Vážně uvažujeme rovněž o výstavbě nových voliér pro velké papoušky.

Co je největším problémem v otázce zvířat v Zoo Ústí?

Dost zvířat nám stárne. A s tím jsou i související zdravotní potíže. Teď jsme bohužel přišli o dva levharty sněžné. Měli amyloidózu, zvláštní nemoc, kdy produkty metabolismu způsobí prakticky infekční stav zvířete. Odešli nám na to i dva gepardi. Na nemoc se přišlo při testech. Stárnou nám také slonice, nemůžeme si dělat ambice ani na umělou inseminaci. Orangutani nejsou úplně na sklonku kariéry, ale i tento stav přijde. Nastane zkrátka situace, kdy budeme chtít nová zvířata a může se nám stát, že nám je koordinátor odmítne dát, protože pro ně nejsme schopni vytvořit chovné podmínky. Polovina zahrady tak zůstane prázdná. Riziko ztráty image tady je.

Když v zoo umře zvíře, máte třeba hřbitov zvířátek?

To ne. Některé zahrady mají spolupráci s muzei, ale i ta mají mnohdy zaplněné expozice. Druhou možností je tedy prodej do soukromých rukou. Jsou lidé, kteří se živí tím, že preparují zvířata, a případně i dál prodávají. Pokud jde o zvíře, které je chráněno washingtonskou konvencí, pak je pochopitelně před prodejem nutný souhlas, protože i po smrti je zvíře vedené v rámci konvence včetně jeho pozůstatků, jakými jsou rohy, kůže nebo kly. Úplně nejjednodušší cesta je poslat zvíře do kafilérie, kde se zlikviduje ekologickým způsobem a není po něm ani stopa. Je to ale škoda, protože zvíře i po smrti může nést nějaké poselství, ať už v rámci muzea, osvětových programů nebo poselství u nějaké bohaté rodiny doma. Vystavovat si mrtvá zvířata sice není můj styl, ale víme, že lidé mají různé zájmy.

Než tedy mrtvé zvíře opustí brány zoo, jde na pitvu?

Pokud je to vzácný druh, tak ano. Často se odebírají i různé vzorky tkání a posílají se na analýzu. Mrtvé zvíře ale může sloužit i výzkumníkům pro jejich práci. Sledují uspořádání vnitřních orgánů, měří je, fotí a popisují. I mrtvé zvíře má tak pořád velkou hodnotu.