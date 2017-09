Magistrát bude chránit před sprejery chemie

Ústí nad Labem – Nápisy nejdou z fasády smýt, jen odbrousit. Ochranná vrstva bude drahá, ústeckou kasu přijde na 150 tisíc korun.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Kucei

Škody napáchané v Ústí nad Labem sprejery jdou do desetitisíců. Neunikla jim dokonce ani budova ústeckého magistrátu. Její správci mají navíc smůlu, že stříkance nelze z fasády jednoduše odstranit.



Plášť magistrátní budovy je totiž obložen vysoce pórovitým materiálem a žádné ředidlo ho nesmyje. „Když jsme hovořili s odbornou firmou, sdělila nám, že grafitty budeme muset odstranit mechanicky. To znamená, že ho musíme odbrousit,“ řekl náměstek primátorky Pavel Dufek.



Nebývá, než sáhnout do městské kasy a za 154 tisíc korun nechat omítky ošetřit speciální, bezbarvou ochrannou vrstvou.

„Fasádu specialisté ošetří do výšky dvou metrů na celkové ploše dvou set metrů čtverečních. V případě nutnosti už bude možné stříkance barvy smýt. Ochranná vrstva má trvanlivost deset let,“ uvedla ústecká mluvčí Romana Macová.

Sprejerství je trestný čin. Pachatel za něj může dostat až rok vězení. Proto dopadeného vandala tohoto druhu strážníci ihned předávají policii. Za poškozování cizí věci dokonce dva až osm let. V obou případech mu hrozí i peněžitý trest a propadnutí věci.



Není ovšem jednoduché sprejera dopadnout. Jak vysvětlil zástupci ředitele ústecké městské policie Jan Novotný, obvykle totiž spolupracují. „Jeden stříká sprejem, druhý hlídá. Jak spatří strážníka, dá mu echo a oba zmizí. Hodně nám ale pomáhají kamery,“ řekl.

VANDAL ŘÁDIL V SADECH

Díky kamerám v posledních letech dopadli strážníci v Ústí tři sprejery. Poslední z nich skončil před přestupkovou komisí, protože nestihl napáchat velké škody.



Za nejkřiklavější ukázku sprejerství a vandalismu lze označit případ z května tohoto roku. Neznámý „umělec“ v Městských sadech „vyzdobil“ fontány vulgárními anglickými nápisy, stylizovanou podobou Adolfa Hitlera a runami SS, symbolem Schutzstaffel (Ochranného oddílu) nechvalně proslulého zločiny na bojištích druhé světové války a v koncentračních lágrech. Policie případ z Městských sadů odložila.



V minulosti ovšem existovali i projekty, které měly snahu dát sprejerům a tvůrcům grafitti prostor, kde by „se mohli realizovat.“ S jedním přišel například i bývalý starosta Střekova Vlastimil Žáček.



„Domluvili jsme se s jedním tvůrcem, že by vyzdobil podchod u ZŠ Nová na Kamenném vrchu, nebo zastávky MHD. Domluvili jsme se i s ředitelem Setuzy, že by mohli tvořit na panelové zdi. Vyzdobili i hřiště zvané Na Želvě,“ dodal.