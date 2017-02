Malečov dostavěl novou školu. Děti tu ale učí už přes sto let

Malečov – Celkem 110 let existence oslaví vesnická škola v Malečově. Ačkoliv za tu dobu tu postavili už třetí. V té původní dnes sídlí zdejší obecní úřad a pošta. Koncem sedmdesátých let minulého století tu postavili jinou a mnozí zdejší lidé si ji ještě pamatují, jelikož bývali jejími žáky.

Školáci z Malečova.Foto: archiv ZŠ Malečov

„Já jsem ji také navštěvoval, chodil jsem do první až třetí třídy. Museli jsme ji ale strhnout, protože nevyhovovala staticky, v podstatě se rozpadala, nehledě na velké množství azbestu. Stavaři nám o ní řekli, že už se ani nedá zrekonstruovat, ani zateplit a tak bylo o jejím osudu rozhodnuto," líčí zdejší starosta Petr Kůstka.

ŠŤASTNÝ ÚROK

Obec připravila novou projektovou dokumentaci a rozhodla se, že postaví novou školu. Měla ale stát šestnáct milionů korun. Bohužel nesehnala žádnou dotaci, ani z ministerstev, rozvojových fondů, či od Ústeckého kraje. Nezbylo než umořit starší úvěr a nefinancovat na základě výběrového řízení nový.

„Měli jsme štěstí, dostali jsme ho v době, kdy na trhu panovaly historicky nejnižší úrokové sazby," poznamenal starosta Kůstka.

Zároveň odprodali část obecních nemovitostí a navýšili finanční rezervy. „Samozřejmě, nefinancovali jsme jen školu a život obce bude pokračovat normálně, včetně oprav cest, modernizací a dalších provozních nákladů," sliboval starosta.

SPOJENÉ TŘÍDY

Dnes už škola slouží školákům. V tomto školním roce ji navštěvuje 37 žáků. Třetí ročník má samostatnou třídu, první ročník je sloučen s pátým ročníkem a třetí ročník je spojen se čtvrtým. Dětem slouží tři učebny, všechny vybavené počítači s připojením na internet, v první třídě mají také interaktivní tabuli, všude nové lavice.

Krom toho škola disponuje družinou. Děti sem mohou dojíždět z dalších devíti vsí, třeba Čeřeniště, ale také z vedlejší samostatné obce Tašov.

„Samozřejmě, v sedmdesátých letech se v prvních dnech sněhové kalamity stávalo, že děti nedorazily kvůli nesjízdným cestám. „Stejně jako dnes, i když se správa silnic i my na radnici snažíme, aby se to nestávalo. Tehdy to pro mne jako pro dítě byla legrace, dnes je to problém, s kterým se někdy těžko bojuje," dodal starosta Kůstka.