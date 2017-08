Maloval České středohoří, teď má na vyhlídce pamětní desku

Dubičky - Mohyla se jménem krajináře Doerella zdobí vyhlídku u Dubiček.

Podmračená obloha s vydatným deštěm provázela v sobotu dopoledne odhalení nové pamětní desky na Doerellově vyhlídce u Dubiček na Ústecku.

POMOHLA I OBEC ŘEHLOVICE

Připomíná malíře Ernsta Gustava Doerella, který se narodil před 185 lety. O postavení mohyly s pamětní deskou se zasloužila i obec Řehlovice, na jejímž katastru se vyhlídka nachází. „Výhodou bylo, že na samotném místě už bylo torzo podstavce, který se stal základem dnešní mohyly,“ popisuje starosta Řehlovic Josef Macháček.

Projekt inicioval Karel Punčochář z Klubu českých turistů. Vzpomíná, že nápad instalovat pamětní desku na Doerellově vyhlídce padl loni v kruhu 1. stolní společnosti.

„Diskutovali jsme o tom s již zesnulým Františkem Málkem v hospůdce U Vlastence. Oslovili jsme vedení oblasti Ústeckého kraje Klubu českých turistů, ruku k dílu přiložil i ředitel muzea Václav Houfek a muzejníci. Bylo s tím mnoho papírování. Museli jsme podat žádost také na vedení CHKO České středohoří, protože Doerellova vyhlídka leží na jejím chráněném území,“ vzpomíná Punčochář.

VÝSTAVA V ÚSTECKÉM MUZEU

O vyhlídce se traduje, že ji umělec navštěvoval. „Škoda, že jsem zatím neviděl žádný malířův obraz, který by zachytil krajinu přímo z tohoto pohledu. Snad na něj někde narazím,“ říká Punčochář.

Umělce, který si oblíbil krajinu Českého středohoří, připomíná i výstava v ústeckém muzeu. Prezentuje víc než 130 kreseb, akvarelů nebo grafických listů ze sbírek muzea z období od 50. do 70. let 19. století. Výstava potrvá do 24. září.

Doerell studoval na pražské akademii v ateliéru pozdně romantického krajináře Maxe Haushofera. Studia nedokončil, od roku 1859 žil v Ústí. V roce 1877 podlehl tuberkulóze.